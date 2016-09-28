Bursaspor'da Gaziantepspor hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor, ligin 6. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren antrenmanda, ısınma koşuları ve dar alanda pas-pres çalışması yapıldı.
Hücuma yönelik 2'ye 2 çalışmanın ardından antrenman yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.
Sakatlıkları bulunan Furkan Özçal ve Deniz Yılmaz, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Serdar Kurtuluş ile Sane, takımdan ayrı koştu.
Kulüp başkanı Ali Ay ile yönetici Yüksel Çolak, antrenmanı saha kenarından izledi.
Bursaspor, Gaziantepspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 14:09
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