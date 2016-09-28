 Bursaspor'da Gaziantepspor hazırlıkları – Fotomaç – 28 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Eylül 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'da hazırlıkları

    Bursaspor'da Gaziantepspor hazırlıkları

    Toto Süper Lig takımlarından , ligin 6. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren antrenmanda, ısınma koşuları ve dar alanda pas-pres çalışması yapıldı.

    Hücuma yönelik 2'ye 2 çalışmanın ardından antrenman yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

    Sakatlıkları bulunan Furkan Özçal ve Deniz Yılmaz, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Serdar Kurtuluş ile Sane, takımdan ayrı koştu.

    Kulüp başkanı Ali Ay ile yönetici Yüksel Çolak, antrenmanı saha kenarından izledi.

    , maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor'da Gaziantepspor hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.