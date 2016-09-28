 Bursaspor'a sponsor desteği – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    'a sponsor desteği

    Bursaspor'a sponsor desteği

    ’un, Toto Süper Lig’in 6. haftasında Gaziantep Kamil Ocak Stadı’nda oynayacağı maçının deplasman masraflarına Sergi Tekstil sponsor oldu.

    Başkan Ali Ay, Bursa'da yaşayan sanayicilere, iş adamlarına, bu sponsorluğun örnek olmasını diledi. Sponsorluğunu üstlenen Mustafa Dönmez, "Bursa'da doğmadım ama Bursa'da doydum, bu yüzden de bu sponsorluğu üstlendim. Ben 'a gerçekten gönül vermiş biriyim, Bursa şehrini çok seviyorum. Ben de bir ticaret adamı olarak elimden ne geliyorsa her zaman için yapmaya hazırım" dedi.

    BURSASPOR'DAN ANI DUVARI PROJESİ
    Bursaspor Kulübü Proje Kurulu tarafından fizibilite çalışmaları yapılan Anı Duvar'ı projesi bugün saat 16.16 itibariyle hayata geçti. Proje kurulunun, bazı Avrupa statlarında hayata geçen bu projeden esinlenerek hazırladığı çalışma ile Timsah Arena'da bir anıt ortaya çıkarılması hedeflendi. Bursasporlu taraftarlar anı duvarına 160 TL karşılığında isimlerini yazdırabilecek.

    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:23
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