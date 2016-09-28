Bursaspor'a sponsor desteği
Bursaspor’un, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Gaziantep Kamil Ocak Stadı’nda oynayacağı Gaziantepspor maçının deplasman masraflarına Sergi Tekstil sponsor oldu.
Başkan Ali Ay, Bursa'da yaşayan sanayicilere, iş adamlarına, bu sponsorluğun örnek olmasını diledi. Sponsorluğunu üstlenen Mustafa Dönmez, "Bursa'da doğmadım ama Bursa'da doydum, bu yüzden de bu sponsorluğu üstlendim. Ben Bursaspor'a gerçekten gönül vermiş biriyim, Bursa şehrini çok seviyorum. Ben de bir ticaret adamı olarak elimden ne geliyorsa her zaman Bursaspor için yapmaya hazırım" dedi.
BURSASPOR'DAN ANI DUVARI PROJESİ
Bursaspor Kulübü Proje Kurulu tarafından fizibilite çalışmaları yapılan Anı Duvar'ı projesi bugün saat 16.16 itibariyle hayata geçti. Proje kurulunun, bazı Avrupa statlarında hayata geçen bu projeden esinlenerek hazırladığı çalışma ile Timsah Arena'da bir anıt ortaya çıkarılması hedeflendi. Bursasporlu taraftarlar anı duvarına 160 TL karşılığında isimlerini yazdırabilecek.
BURSASPOR'DAN ANI DUVARI PROJESİ
Bursaspor Kulübü Proje Kurulu tarafından fizibilite çalışmaları yapılan Anı Duvar'ı projesi bugün saat 16.16 itibariyle hayata geçti. Proje kurulunun, bazı Avrupa statlarında hayata geçen bu projeden esinlenerek hazırladığı çalışma ile Timsah Arena'da bir anıt ortaya çıkarılması hedeflendi. Bursasporlu taraftarlar anı duvarına 160 TL karşılığında isimlerini yazdırabilecek.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 19:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kazanmak zorundayız"
Toplam 1
Yorum
HE HE OYNAYACAK..... OYNAYACAK DİYİNDE DAĞILSIN SAZANLAR..........
- Sıfır tolerans
Toplam 1
Yorum
TS60 Trabzonluda değilim , Laz da değilim. Torpilli İstanbul takımlarına karşı TS yi destekliyorum.
- Sakin ve sabırlı
Toplam 5
Yorum
taraftar SENİN YERİNDE OLMAK İSTEYEN O KADAR HOCA VARKİ,,, BEŞİKTAŞ ın KIYMETİNİ BİL..TORPİLLİ ADAMLARINI OYNATMA YETER.....ADİL OL,, BAŞARI KENDİLİĞİNDEN GELECEKTİR.
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