 Aziz Behich'ten ilginç cevap – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Aziz Behich'ten ilginç cevap

    Aziz Behich'ten ilginç cevap

    'un 25 yaşındaki defans oyuncusu Aziz Behich, sosyal medya hesabına gelen 'Messi mi? Batalla mı? sorusuna, "Bizim için Batalla" yanıtı verdi.

    Yeşil-beyazlı ekibin Avustralya kökenli Türk oyuncusu Aziz Behich, sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlardan gelen soruları cevapladı. 25 yaşındaki sol bek oyuncusu, bir taraftarın, 'Messi mi? Batalla mı?' şeklindeki sorusuna, "Bizim için Batalla" yanıtını verdi.
    Behich ayrıca Arjantinli yıldızı Batalla işe oynamanın çok iyi olduğunu belirterek, "O inanılmaz bir oyuncu. Tribünlerin desteği de bizi daha hırslı hale getiriyor" dedi.

    "Hiç düşünmeden kabul ettim"
    Aziz, "'a geliş süreciniz nasıl oldu? ismi ilk geçtiğinde siz ve aileniz neler düşündünüz, ne hissettiniz?" sorusuna ise, "Çok büyük camia, teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim" şeklinde yanıtladı.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:31
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