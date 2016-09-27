Harun Tekin: Güneş'in yeri bende ayrı
Bursaspor’un başarılı file bekçisi Harun Tekin, şu anki performansında Teknik Direktör Şenol Güneş’in payının büyük olduğunu belirterek, “Buraya geldiği gün ‘Harun benim birinci kalecim’ dedi. Şenol Hoca’nın bende ayrı bir yeri var” dedi.
Spor Toto Süper Lig'in ilk 5 haftasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet elde ederek 2. sırada yer alan yeşil-beyazlılarda, kaleci Harun Tekin, performansıyla teknik heyetten ve camiadan tam not almaya devam ediyor. Son oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında penaltı kurtaran ve takımın galibiyete uzanmasında büyük pay sahibi olan Harun, bu noktada olmasında şu anda Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş'in payının büyük olduğunu söyledi.
"ŞENOL GÜNEŞ'İN ÇOK AYRI YERİ VAR"
Kulübün resmi televizyonunda açıklamalarda bulunan Harun Tekin, "Şenol güneş'in bende çok ayrı yeri var. Beni buraya getirenlerin de emeği var tabii ki ama Şenol Hoca'nın çok ayrı bir yeri var. Buraya geldiği gün, 'Harun Tekin benim birinci kalecim' dedi. İyi oynadığım zaman da, kötü oynadığım zaman da arkamda durdu. Milli takıma gitmem de, şu an bu durumda olmamda Şenol Güneş'in büyük bir payı var" dedi.
"İNANILMAZ BİR MAÇ OLDU"
Yeşil-beyazlı taraftarlara da çağrıda bulunan Harun, "Stadın dolmasını isteriz. Rakip için de daha zor oluyor. Son maçta inanılmaz bir destek vardı. Önemli olan destek vermeleri. Stat dolduğu zaman daha coşkulu oluyor. Penaltı anında bana büyük destek oldular. Ben de inanıyordum penaltıyı çıkaracağımı. Benim için hafızamda kalacak inanılmaz bir maç oldu. Hedefim de böyle performanslar göstermek. Herkes inanılmaz savaştı sahada ve 3 puanı aldık" diye konuştu.
"BELKİ 9 KİŞİ KALSAK YİNE KAZANACAĞIZ"
Özellikle iç sahada oynadıkları maçlarda taraftarların desteğini arkalarına aldıklarını ifade eden Harun, "Bizi destekledikleri zaman, stadı doldurdukları zaman itici güç oluyor. Her zaman bizi desteklemelerini bekliyoruz. 10 kişi kaldığımızda boşluğu onlar dolduruyor. Belki 9 kişi kalsak yine kazanacağız. Taraftarlar bizi hırslandırıyor" şeklinde konuştu.
"ŞAMPİYONLUK NEDEN OLMASIN?"
Taraftarların şampiyonluk beklentilerine ilişkin bir soruya ise Harun, "Daha 5. haftadayız. Herkes şampiyon olmak ister. Olabilir, neden olmasın? Biz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
"GALATASARAY MAÇI İÇİMDE UHDE KALDI"
Ziraat Türkiye Kupası'nda ise kupayı müzelerine götürmeyi istediklerini ifade eden başarılı eldiven, "Galatasaray ile finalde oynadığımız ve kaybettiğimiz maç benim içimde uhde kaldı. İnşallah bu sene kupaya uzanırız" dedi.
"ŞENOL GÜNEŞ'İN ÇOK AYRI YERİ VAR"
Kulübün resmi televizyonunda açıklamalarda bulunan Harun Tekin, "Şenol güneş'in bende çok ayrı yeri var. Beni buraya getirenlerin de emeği var tabii ki ama Şenol Hoca'nın çok ayrı bir yeri var. Buraya geldiği gün, 'Harun Tekin benim birinci kalecim' dedi. İyi oynadığım zaman da, kötü oynadığım zaman da arkamda durdu. Milli takıma gitmem de, şu an bu durumda olmamda Şenol Güneş'in büyük bir payı var" dedi.
"İNANILMAZ BİR MAÇ OLDU"
Yeşil-beyazlı taraftarlara da çağrıda bulunan Harun, "Stadın dolmasını isteriz. Rakip için de daha zor oluyor. Son maçta inanılmaz bir destek vardı. Önemli olan destek vermeleri. Stat dolduğu zaman daha coşkulu oluyor. Penaltı anında bana büyük destek oldular. Ben de inanıyordum penaltıyı çıkaracağımı. Benim için hafızamda kalacak inanılmaz bir maç oldu. Hedefim de böyle performanslar göstermek. Herkes inanılmaz savaştı sahada ve 3 puanı aldık" diye konuştu.
"BELKİ 9 KİŞİ KALSAK YİNE KAZANACAĞIZ"
Özellikle iç sahada oynadıkları maçlarda taraftarların desteğini arkalarına aldıklarını ifade eden Harun, "Bizi destekledikleri zaman, stadı doldurdukları zaman itici güç oluyor. Her zaman bizi desteklemelerini bekliyoruz. 10 kişi kaldığımızda boşluğu onlar dolduruyor. Belki 9 kişi kalsak yine kazanacağız. Taraftarlar bizi hırslandırıyor" şeklinde konuştu.
"ŞAMPİYONLUK NEDEN OLMASIN?"
Taraftarların şampiyonluk beklentilerine ilişkin bir soruya ise Harun, "Daha 5. haftadayız. Herkes şampiyon olmak ister. Olabilir, neden olmasın? Biz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
"GALATASARAY MAÇI İÇİMDE UHDE KALDI"
Ziraat Türkiye Kupası'nda ise kupayı müzelerine götürmeyi istediklerini ifade eden başarılı eldiven, "Galatasaray ile finalde oynadığımız ve kaybettiğimiz maç benim içimde uhde kaldı. İnşallah bu sene kupaya uzanırız" dedi.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 18:46
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çırak değil taktik ustası
Toplam 23
Yorum
neoplan yaav adam adam
- "İstikrar yakalayamadı"
Toplam 1
Yorum
Tony Ben Oğuzhan'ı ne Avruoa maçlarında nede derbilerde güzel oynadığına hiç şahit olamadım , küçük bütçeli Anadolu takımlarına karşı sadece klasını konuşturuyo !!!
- Kadro yeniden değişecek
Toplam 8
Yorum
11 iskelet kadronu kur diğerlerinide formuna göre oynat
Harun Tekin: Güneş'in yeri bende ayrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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