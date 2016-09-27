Bursaspor’da ikincilik coşkusu
Süper Lig’de üst üste üçüncü maçını kazanıp ikinci sıraya çıkan Bursaspor’da futbolcular ve taraftarlar çok mutlu.
Bursaspor'un Hollandalı sol kanat oyuncusu Josua John ise "Taraftarlar mükemmeldi. böyle bir atmosferde oynamak heyecan verici derken, defansın önemli ismi Aziz Behich, "Deplasmanda oynayacağımız Gaziantep maçını da kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 22:43
- İsmail Kartal’a tepkiler dinmiyor
Toplam 6
Yorum
fb44_ ne anlarsınız dürüst, ahlaklı hocadan..
- Lens’ten iki maçta 4 asist
Toplam 25
Yorum
c.suat HOCANIN TAVSİYESİYLE ALINAN LENS İYİ ÇIKTI..OYNADIKÇA DAHA DA İYİ OLACAK....YÖNETİM TÜM TRANSFERLERİ HOCAYA BIRAKMALI...BU İŞTEN ANLIYOR..
- Chedjou gidiyor
Toplam 19
Yorum
hakan poyraz anlayamadığım iki golde nasıl Chedjounun hatası var onu anlamadım maçı hangi gözle izliyorsunuz birinci golde iki beşiktaşlı kafa topuna çıkıyor ikisinide chedjoumu tutacak balta kazması nerdeydi selçuk kayseri maçındaki gibi sadece seyretti ikinci golde chedju önde olduğu için cenki göremedi peki balta sapı ne yapıyordu tabiki seyrediyordu bu takımdan sabri,selçuk veya Sneijder birisi ve balta kesilmediği sürece zor .....
Bursaspor’da ikincilik coşkusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.