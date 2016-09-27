 Bursaspor’da ikincilik coşkusu – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    ’da ikincilik coşkusu

    Bursaspor’da ikincilik coşkusu

    Süper Lig’de üst üste üçüncü maçını kazanıp ikinci sıraya çıkan ’da futbolcular ve taraftarlar çok mutlu.

    'un, karşısında bu sezon üst üste üçüncü maçını kazanarak, ligde ikinciliğe yükselmesi taraftarlarını coşturdu. Maçta ön plana çıkan isimlerin başında kaleci Harun geldi. 5 net gol pozisyonu ve bir penaltı kurtaran Milli file bekçisi teknik patron Hamza Hamzaoğlu'ndan da övgü aldı. Hamzaoğlu, "Harun kusursuz oynadı. Bütün takım istekliydik. Ligde ikinci sıraya çıkmak mükemmel. Bunun devamını getireceğiz" dedi.

    'un Hollandalı sol kanat oyuncusu Josua John ise "Taraftarlar mükemmeldi. böyle bir atmosferde oynamak heyecan verici derken, defansın önemli ismi Aziz Behich, "Deplasmanda oynayacağımız Gaziantep maçını da kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:43
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