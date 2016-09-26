Seriye bağladı
Formda Bursaspor, Kasımpaşa’yı oyuna sonradan giren Jorquera’nın golüyle yendi. 10 kişi kalan ve Harun’un penaltı kurtardığı yeşil-beyazlılar 12 puana çıktı.
2'NCİ SIRA YA ÇIKTI
90+2'de ise Adem Büyük inanılmaz bir gol pozisyonu kaçırdı. Yüksek tempolu geçen ve nefes kesen mücadele 1-0 Bursaspor'un üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından Bursaspor 12 puana yükseldi. Teknik direktör Kemal Özdeş ile ikinci maçında da sahadan mağlup ayrılan Kasımpaşa; ligdeki 4. yenilgisi aldı ve 1 puanda kaldı. Bursaspor, Başakşehir'in ardından Süper Lig'de ikinci sıraya yerleşti.
HARUN HATASIZ OYNADI
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ilk yarıda kötü oynamalarına rağmen ikinci yarıdaki atak oyunla Kasımpaşa'yı yendiklerini belirterek, "Kalecimiz Harun kusursuz oynadı. Onu kutluyorum. Ligde ikinci sırada olmak çok güzel" dedi.
DERSLER ÇIKARACAĞIZ
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Bursaspor karşısında hatalar yaptıklarını ve mağlup olduklarını açıklayarak, "Önümüzde iki iç saha maçı var. dersler çıkarıp bu maçları kazanacağız. Milli maç arasında ise güçleneceğiz" diye konuştu.
19 BİN TARAFTAR VARDI
Süper Lig Bursaspor ligde üst üste üç maç kazanmasına karşın tribünlere yine beklenen ilgi olmadı. Mücadeleyi 19 bin 412 seyirci izledi. Ancak Bursaspor taraftarı takımlarına müthiş bir destek vererek, görsel şov da yaptılar.
DEL VALLE RAKİP OLDU
Bursaspor'un bu sezon kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Yonathan Del Valle, ilk kez eski takımı Kasımpaşa'ya rakip oldu. Maçtan önce ise vefat eden milli futbolcu Fehmi Sağıroğlu için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:16
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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