 Seriye bağladı – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Seriye bağladı

    Seriye bağladı

    Formda , ’yı oyuna sonradan giren Jorquera’nın golüyle yendi. 10 kişi kalan ve Harun’un penaltı kurtardığı yeşil-beyazlılar 12 puana çıktı.

    Toto Süper Lig'de Bursaspor evinde konuk ettiği Kasımpaşa'yı oyuna sonradan giren Jorquera'nın golüyle 1-0 yenerek üçte üç yaptı ve 12 puana çıktı. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen karşılaşmanın 62. dakikasında Cristobal Jorquera Bursaspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 74'te Bursaspor'da İsmail Konuk ceza sahası içinde topa elle müdahale edince kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktası işaret etti. Paşa'da Tunay Torun'un kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Harun başarılı bir şekilde kurtardı.

    2'NCİ SIRA YA ÇIKTI
    90+2'de ise Adem Büyük inanılmaz bir gol pozisyonu kaçırdı. Yüksek tempolu geçen ve nefes kesen mücadele 1-0 Bursaspor'un üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından Bursaspor 12 puana yükseldi. Teknik direktör Kemal Özdeş ile ikinci maçında da sahadan mağlup ayrılan ; ligdeki 4. yenilgisi aldı ve 1 puanda kaldı. Bursaspor, Başakşehir'in ardından Süper Lig'de ikinci sıraya yerleşti.

    HARUN HATASIZ OYNADI
    Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ilk yarıda kötü oynamalarına rağmen ikinci yarıdaki atak oyunla Kasımpaşa'yı yendiklerini belirterek, "Kalecimiz Harun kusursuz oynadı. Onu kutluyorum. Ligde ikinci sırada olmak çok güzel" dedi.

    DERSLER ÇIKARACAĞIZ
    Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, karşısında hatalar yaptıklarını ve mağlup olduklarını açıklayarak, "Önümüzde iki iç saha maçı var. dersler çıkarıp bu maçları kazanacağız. Milli maç arasında ise güçleneceğiz" diye konuştu.

    19 BİN TARAFTAR VARDI
    Süper Lig Bursaspor ligde üst üste üç maç kazanmasına karşın tribünlere yine beklenen ilgi olmadı. Mücadeleyi 19 bin 412 seyirci izledi. Ancak Bursaspor taraftarı takımlarına müthiş bir destek vererek, görsel şov da yaptılar.

    DEL VALLE RAKİP OLDU
    Bursaspor'un bu sezon kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Yonathan Del Valle, ilk kez eski takımı Kasımpaşa'ya rakip oldu. Maçtan önce ise vefat eden milli futbolcu Fehmi Sağıroğlu için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:16
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