 Bursaspor'da 3 puan mutluluğu – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'da 3 puan mutluluğu

    Bursaspor'da 3 puan mutluluğu

    Toto Süper Lig'in 5. haftasında 'yı 1-0 yenerek ikinci sıraya yerleşen 'da futbolcular, maç sonrası büyük sevinç yaşadı.

    Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sahada sevinç yumağı oluşturan futbolcular, daha sonra taraftarları selamlamaya gitti.

    Kale arkasında "Teksas" olarak adlandırılan taraftar grubunun yanına giden yeşil-beyazlı futbolcular, tribündekilerle birlikte "Güzeller içinde bir seni seçtim" tezahüratını yaptı.

    Taraftarlar daha sonra maçta penaltı kurtaran kaleci Harun Tekin'i saha ortasına davet ederek, "3'lü" diye tabir edilen tezahüratı yapmasını istedi. Harun, taraftarların bu isteğini karşılıksız bırakmadı.

    Taraftarlar uzun süre tribünlerde sevinç gösterilerinde bulundu.

    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:43
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