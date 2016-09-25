Bursaspor'da 3 puan mutluluğu

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sahada sevinç yumağı oluşturan futbolcular, daha sonra taraftarları selamlamaya gitti.

Kale arkasında "Teksas" olarak adlandırılan taraftar grubunun yanına giden yeşil-beyazlı futbolcular, tribündekilerle birlikte "Güzeller içinde bir seni seçtim" tezahüratını yaptı.

Taraftarlar daha sonra maçta penaltı kurtaran kaleci Harun Tekin'i saha ortasına davet ederek, "3'lü" diye tabir edilen tezahüratı yapmasını istedi. Harun, taraftarların bu isteğini karşılıksız bırakmadı.

Taraftarlar uzun süre tribünlerde sevinç gösterilerinde bulundu.