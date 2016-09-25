Bursaspor'da 3 puan mutluluğu
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek ikinci sıraya yerleşen Bursaspor'da futbolcular, maç sonrası büyük sevinç yaşadı.
Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sahada sevinç yumağı oluşturan futbolcular, daha sonra taraftarları selamlamaya gitti.
Kale arkasında "Teksas" olarak adlandırılan taraftar grubunun yanına giden yeşil-beyazlı futbolcular, tribündekilerle birlikte "Güzeller içinde bir seni seçtim" tezahüratını yaptı.
Taraftarlar daha sonra maçta penaltı kurtaran kaleci Harun Tekin'i saha ortasına davet ederek, "3'lü" diye tabir edilen tezahüratı yapmasını istedi. Harun, taraftarların bu isteğini karşılıksız bırakmadı.
Taraftarlar uzun süre tribünlerde sevinç gösterilerinde bulundu.
- 25 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:43
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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