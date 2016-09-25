 Bursa seri peşinde – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Bursa seri peşinde

    , Süper Lig'in 5. haftasında bugün sahasında karşılaşacağı 'yı mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, "Moralliyiz ve maça iyi hazırlandık. Üç puan istiyoruz" diye konuştu.

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    'da sakatlıkları süren Deniz Yılmaz, Emre Taşdemir, Furkan Özçal, Sane ve Serdar Kurtuluş, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Takım ise oldukça moralli.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:00
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