 Kalıcı olacağım – Fotomaç – 24 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Kalıcı olacağım

    Kalıcı olacağım

    ’un, Portekiz’in kulübünden kiraladığı Del Valle, “Yönetim devam etmemi isterse çok mutlu olurum. Bu kulübü sevdim. Goller ve asistler yapmak istiyorum” dedi.

    'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Venezuelalı oyuncu oyuncu Del Valle, yeşil-beyazlı takımdaki geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Benim onların uzun süreli oyuncusu olmamı isterlerse bununla alakalı girişimlerde bulunacaklardır. Ben bunu zaten çok istiyorum. Eğer kararı verirlerse ben bütün kalbimle Bursaspor'un oyuncusu olacağım. Burayı çok sevdim ve kalıcı olacağım" dedi. Yeşil-beyazlı kulübün sezon başında Portekiz ekibi Rio Ave'den 1 yıllığına kiraladığı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Del Valle, ligin geride kalan 4 haftasında gösterdiği performansla camiadan tam not aldı.

    KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM
    Kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen Venezuelalı oyuncu, "Aile gibiyiz. Çok güzel bir ortamımız var. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Ben de bunun bir parçasıyım. Takımıma gollerle, asistlerle katkı yapabildiğim her gün kendimi çok daha mutlu hissediyorum" diye konuştu.

    taraftarının Türkiye'de kalbinin kazanılması en zor taraftar olduğunu dile getiren Venezuelalı oyuncu, "Ben bunu çok iyi biliyorum. Onların kalbini kazanmışsanız ve o yolda ilerliyorsanız saha içinde ve saha dışında kulübe vereceğiniz katkıdan emin olmuşlar demektir. Dolayısıyla onların sevgisini kazanma yolunda olduğumu görmek güzel bir gösterge" diye konuştu
    1. 24 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:50
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