Bursaspor'da hazırlıklar tamamlandı

Bursaspor Kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan ve 6'ya 3 kontrol pas oyunu ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.