 Bursaspor'da hazırlıklar tamamlandı – Fotomaç – 24 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    'da hazırlıklar tamamlandı

    Bursaspor'da hazırlıklar tamamlandı

    Toto Süper Lig'de yarın sahasında 'yı konuk edecek , hazırlıklarını tamamladı.

    Kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

    Isınma hareketleriyle başlayan ve 6'ya 3 kontrol pas oyunu ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

    Yeşil-beyazlılar, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

    1. 24 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:13
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