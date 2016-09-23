 Bursaspor'da K.Paşa mesaisi – Fotomaç – 23 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'da K.Paşa mesaisi

    Bursaspor'da K.Paşa mesaisi

    , bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla ara vermeden maçı hazırlıklarına başladı

    Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında , evinde oynayacağı maçının hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla başladı.
    Ziraat Kupası 2. Turunda dün Bayrampaşa ile oynayan 'un Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde gerçekleştirdiği antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Dün oynanan müsabakada forma giyen oyuncular antrenmanı düz koşularla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 6'ya 3 kontrol pas oyunu oynadı. Daha sonra minyatür kalelerle dar alanda taktik çalışma yapıldı.
    Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak ve Özlüce Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini bekleyecek
    1. 23 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor'da K.Paşa mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle