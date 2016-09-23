 Bursaspor hazır kıta – Fotomaç – 23 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    hazır kıta

    Bursaspor hazır kıta
    Süper Lig'de bu sezon oynadığı dört maçta üç galibiyet bir yenilgi alan 9 puan topladı. Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki yeşil- beyazlılar böylece son 6 sezonun 4. haftalar itibariyle en iyi başlangıcını yaptı. en son 2010-11 sezonunda 4. haftada 9 puan ve üzerinde toplamıştı. (10 puan) Yöneticiler, maçından da 3 puan bekliyor.
    1. 23 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:51
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