 Timsah’ın Valle kararı – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Timsah’ın Valle kararı

    Timsah’ın Valle kararı
    sezon başında 'den kiraladığı Del Valle için kararını verdi. Portekiz ekibinden satın alma opsiyonuyla kiralanan 26 yaşındaki yıldız oyuncunun bonservisi ara transfer döneminde 500 bin euro ödenerek alınacak.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:57
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