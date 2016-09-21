 Kasımpaşa maçının biletleri satışa çıktı – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    maçının biletleri satışa çıktı

    Kasımpaşa maçının biletleri satışa çıktı

    ’da Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak maçının biletleri satışa çıktı.

    Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 Eylül Pazar günü saat 16.00'da Timsah Arena'da oynanacak olan maçının biletlerinin satışa çıktığı duyuruldu.
    Yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları ise şöyle:

    VIP 1.Balkon: 200 TL
    VIP 2. Balkon: 200 TL
    Batı Alt Tribün: 100 TL
    Doğu Alt Tribün: 50 TL
    Doğu Üst Tribün: 40 TL
    Güney Kale Arkası: 20 TL
    Tofaş Tribünü: 20 TL
    Misafir Tribünü: 26 TL
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:07
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