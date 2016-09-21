Kasımpaşa maçının biletleri satışa çıktı
Bursaspor’da Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçının biletleri satışa çıktı.
Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 Eylül Pazar günü saat 16.00'da Timsah Arena'da oynanacak olan Kasımpaşa maçının biletlerinin satışa çıktığı duyuruldu.
Yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları ise şöyle:
VIP 1.Balkon: 200 TL
VIP 2. Balkon: 200 TL
Batı Alt Tribün: 100 TL
Doğu Alt Tribün: 50 TL
Doğu Üst Tribün: 40 TL
Güney Kale Arkası: 20 TL
Tofaş Tribünü: 20 TL
Misafir Tribünü: 26 TL
Yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları ise şöyle:
VIP 1.Balkon: 200 TL
VIP 2. Balkon: 200 TL
Batı Alt Tribün: 100 TL
Doğu Alt Tribün: 50 TL
Doğu Üst Tribün: 40 TL
Güney Kale Arkası: 20 TL
Tofaş Tribünü: 20 TL
Misafir Tribünü: 26 TL
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 14:07
FOTOMAÇ GÜNDEM
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