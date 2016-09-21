Bursaspor kupada sahne alıyor
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda yarın İstanbul'da Bayrampaşa ile karşılaşacak.
Hamzaoğlu genç isimleri sahaya sürecek
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun, yarınki mücadelede genç oyuncularına forma şansı vermesi bekleniyor. A takım ile birlikte antrenmanlara çıkan ve Süper Lig'de de zaman zaman şans bulan genç isimlerden Mert Örnek, Kubilay Kanatsızkuş ve Bünyamin Kasal gibi oyuncuların ilk 11'de görev alması beklenirken, deneyimli çalıştırıcı da bu isimleri gözlemleme şansı bulacak.
Bayrampaşa ligde kötü
İstanbul ekibi Bayrampaşa, 3. Lig 3. Grup'ta çıktığı 3 maçta da galibiyet alamadı. Teknik Direktör Murat Şenvardar idaresindeki Bayrampaşa, ligin ilk haftasında Orduspor'a 3-1 mağlup olurken, ardından Diyarbekirspor ve Tarsus İdmanyurdu ile berabere kaldı.
Özkan Çeliker yönetecek
Bahçelievler İl Özel İdare Stadı'nda yarın saat 14.00'de başlayacak olan müsabakayı Hatay bölgesi hakemlerinden Özkan Çeliker yönetecek. Çeliker'in yardımcılığını Murat Temel ve Bilal Gölen yapacak.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 10:53
- F.Bahçe yıkılmaz
Toplam 4
Yorum
......... SN NAZİFOĞLU DERBİ ÖNCESİ NEREDEN ÇIKTI BU EREN VE TOLGA DEDİKODULARI. BİRİLERİ BU FUTBOLCULARIN MAÇA KONSANTRE OLMASINI ÖNLEMEĞE ÇALIŞIYOR. BU GS DÜŞMANLARI GS YIN BAŞARISINI ÖNLEMEK İÇİN HEMEN ORTAYA ÇIKTILAR SAĞA SOLA SALVOLAR ATIYORLAR. SATILMIŞ BASINDA BUNLARIN EN BÜYÜK YARDIMCILARI.MAKSAT GS BAŞARILI OLMASIN.
- 2 gün izin size yeter!
Toplam 23
Yorum
muhittin 2004 yılındaki gibi karanlık güçler yeniden devreye girdi...görev 12. adama düşüyor.
- Derdiyok böyle kaçtı
Toplam 10
Yorum
............ BU FB YÖNETİCİLERİ DERBİ MAÇI ÖNCESİ GS YA KARŞI BİR OYUN PEŞİNDE. ERENLE İLGİLİ KONULARI NİYE DERBİ MAÇI ÖNCESİNDE ORTAYA ATIYORLAR. MAKSAT GS YIN KAFASINI KARIŞTIRMAK. EREN DE İYİ GİDİYOR , EREN İN DE KONSTRASYONUNU MAÇTAN BAŞKA YERLERE ÇEKMEK. VE BÖYLECE GS YIN BAŞARISINI ENGELLEMEK. İŞLERİ GÜÇLERİ GS..HER ZAMAN SÖYLÜYORUZ. BUNLAR TRANSFER YAPAMAZ. ÇÜNKÜ ANLAMIYORLAR . GS TALİPSE O FUTBOLCULAR İYİDİR ALINIR DEYİP GS DAN ÖNCE DAVRANARAK FUTBOLCUYU KAPARLAR. İŞTE ALPER KOPUK, İŞTE OZAN İŞTE FERNANDAU. MİSAL DAHA ÇOK. BUNLAR GS YIN YAN KURULUŞU YA GÖZLERİ HEP GS YA BAKAR.
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