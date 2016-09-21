Bursaspor kupada sahne alıyor
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda yarın İstanbul'da Bayrampaşa ile karşılaşacak.
Hamzaoğlu genç isimleri sahaya sürecek
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun, yarınki mücadelede genç oyuncularına forma şansı vermesi bekleniyor. A takım ile birlikte antrenmanlara çıkan ve Süper Lig'de de zaman zaman şans bulan genç isimlerden Mert Örnek, Kubilay Kanatsızkuş ve Bünyamin Kasal gibi oyuncuların ilk 11'de görev alması beklenirken, deneyimli çalıştırıcı da bu isimleri gözlemleme şansı bulacak.
Bayrampaşa ligde kötü
İstanbul ekibi Bayrampaşa, 3. Lig 3. Grup'ta çıktığı 3 maçta da galibiyet alamadı. Teknik Direktör Murat Şenvardar idaresindeki Bayrampaşa, ligin ilk haftasında Orduspor'a 3-1 mağlup olurken, ardından Diyarbekirspor ve Tarsus İdmanyurdu ile berabere kaldı.
Özkan Çeliker yönetecek
Bahçelievler İl Özel İdare Stadı'nda yarın saat 14.00'de başlayacak olan müsabakayı Hatay bölgesi hakemlerinden Özkan Çeliker yönetecek. Çeliker'in yardımcılığını Murat Temel ve Bilal Gölen yapacak.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 10:53
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
Bursaspor kupada sahne alıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.