Bursaspor'da kupa mesaisi

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan ve 2 saat süren antrenmanın ilk bölümü kondisyon salonunda yapıldı. Salondaki güç artırıcı çalışmanın ardından sahaya geçen yeşil-beyazlı futbolcular, dar alanda pas ve pres çalışması yaptı. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Deniz Yılmaz, Şamil Çinaz, Serdar Kurtuluş ve Erdem Özgenç takımdan ayrı çalıştı.

Bursaspor, yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanın ardından İstanbul'a gidecek.