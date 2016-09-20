Bursaspor'da kupa mesaisi
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda 22 Eylül Perşembe günü deplasmanda Bayrampaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sakatlıkları bulunan Deniz Yılmaz, Şamil Çinaz, Serdar Kurtuluş ve Erdem Özgenç takımdan ayrı çalıştı.
Bursaspor, yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanın ardından İstanbul'a gidecek.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 14:49
- Nazioflu: Sıra Serdar ve Cavanda’da
Toplam 1
Yorum
gs serdar iyi topçu ama cavanda dan cacık olmaz
- Özbek ve Orman'dan dostluk mesajı
Toplam 1
Yorum
Uğur Bence yanlış bir adım olur Türkiye buna henüz hazır değil. Düşünsenize bir takımın diğerini 3 Sıfır yendiğini ? Yada sahada hakemin kötü maç yönetip kırmızı kart yada penaltı verdiğini ? o zaman rakip takım taraftarı eminim rahat durmayacaktır. Hele bide oyuncular arasında gerginlik olursa taraftar da eminim birbirine girer. Ve bir daha deplasman yasağı en az 50 yıl kalmaz :D
- Derbide hem Selçuk hem De Jong...
Toplam 4
Yorum
LEON 34 Evet bencede süper bir orta alan olur.Bjk ye orta alanda üstünlük sağlarsak ileride snirjder bruma ve erenle bu iş biter bence yüreğimiz ve kalbimiz seninle GALATASARAY
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