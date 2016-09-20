Bu Timsah alkışlanır
Maliyetli oyuncularla yollarını ayıran ve mütevazı bir kadroyla iş başı yapan yeşil-beyazlılar, ilk 4 haftadan 9 puan çıkararak son 7 yılın en iyi 2. başlangıcını yaptı.
Bursaspor şampiyon olduğu 2009-2010 sezonunun ilk 4 haftasında 2 galibiyet 1 beraberlik 1 de mağlubiyet alarak 7 puan toplamıştı. Timsah 2010-2011 sezonun da ise tarihinin en iyi performanslarından birini ortaya koydu. Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor ligin ilk 4 haftasında 4 galibiyet alarak 12 puan toplama başarısı göstermiş ve ligin zirvesine demir atmıştı. Bursaspor 2011-2012 sezonuna 2 galibiyet 2 mağlubiyetle başlarken 4. haftayı 6 puanla 7. sırada tamamlamıştı.
5 OYUNCUDAN VAZGEÇMEDİ
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ligin ilk 4 haftasında 5 oyuncusuna tüm maçlarda 90 dakika görev verdi. Deneyimli çalıştırıcı, kaleci Harun Tekin'in yanı sıra genç defans oyuncusu Ertuğrul Ersoy, Aziz Behich, Pablo Martin Batalla ve Yonathan del Valle'yi tüm maçlarda 90 dakika oynattı. 4 maçta da forma giyen Sercan Yıldırım ise 90 dakika sahada kalmayı başaramadı.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 21:56
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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