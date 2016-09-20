 Bu Timsah alkışlanır – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Bu Timsah alkışlanır

    Bu Timsah alkışlanır

    Maliyetli oyuncularla yollarını ayıran ve mütevazı bir kadroyla iş başı yapan yeşil-beyazlılar, ilk 4 haftadan 9 puan çıkararak son 7 yılın en iyi 2. başlangıcını yaptı.

    Bu sezon kadrosunda geniş çaplı revizyona giden ve maliyetli oyuncularla yollarını ayıran mütavazı kadrosu ile ilk 4 haftada mükemmele yakın bir performans ortaya koydu. Yeşil-beyazlılar, Adanaspor, Fenerbahçe ve son oynadığı Kayserispor karşılaşmalarından galibiyetle ayrılırken, bu süreçte tek yenilgisini Başakşehir karşısında aldı. Bu sonuçlarla hanesine 9 puan yazdırmayı başaran Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri son 7 sezonun da en iyi 2. başlangıcını yaptı.

    şampiyon olduğu 2009-2010 sezonunun ilk 4 haftasında 2 galibiyet 1 beraberlik 1 de mağlubiyet alarak 7 puan toplamıştı. Timsah 2010-2011 sezonun da ise tarihinin en iyi performanslarından birini ortaya koydu. Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor ligin ilk 4 haftasında 4 galibiyet alarak 12 puan toplama başarısı göstermiş ve ligin zirvesine demir atmıştı. Bursaspor 2011-2012 sezonuna 2 galibiyet 2 mağlubiyetle başlarken 4. haftayı 6 puanla 7. sırada tamamlamıştı.

    5 OYUNCUDAN VAZGEÇMEDİ
    Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ligin ilk 4 haftasında 5 oyuncusuna tüm maçlarda 90 dakika görev verdi. Deneyimli çalıştırıcı, kaleci Harun Tekin'in yanı sıra genç defans oyuncusu Ertuğrul Ersoy, Aziz Behich, Pablo Martin Batalla ve Yonathan del Valle'yi tüm maçlarda 90 dakika oynattı. 4 maçta da forma giyen Sercan Yıldırım ise 90 dakika sahada kalmayı başaramadı.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:56
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