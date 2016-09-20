Bu Timsah alkışlanır
Maliyetli oyuncularla yollarını ayıran ve mütevazı bir kadroyla iş başı yapan yeşil-beyazlılar, ilk 4 haftadan 9 puan çıkararak son 7 yılın en iyi 2. başlangıcını yaptı.
Bu sezon kadrosunda geniş çaplı revizyona giden ve maliyetli oyuncularla yollarını ayıran Bursaspor mütavazı kadrosu ile ilk 4 haftada mükemmele yakın bir performans ortaya koydu. Yeşil-beyazlılar, Adanaspor, Fenerbahçe ve son oynadığı Kayserispor karşılaşmalarından galibiyetle ayrılırken, bu süreçte tek yenilgisini Başakşehir karşısında aldı. Bu sonuçlarla hanesine 9 puan yazdırmayı başaran Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri son 7 sezonun da en iyi 2. başlangıcını yaptı.
Bursaspor şampiyon olduğu 2009-2010 sezonunun ilk 4 haftasında 2 galibiyet 1 beraberlik 1 de mağlubiyet alarak 7 puan toplamıştı. Timsah 2010-2011 sezonun da ise tarihinin en iyi performanslarından birini ortaya koydu. Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor ligin ilk 4 haftasında 4 galibiyet alarak 12 puan toplama başarısı göstermiş ve ligin zirvesine demir atmıştı. Bursaspor 2011-2012 sezonuna 2 galibiyet 2 mağlubiyetle başlarken 4. haftayı 6 puanla 7. sırada tamamlamıştı.
5 OYUNCUDAN VAZGEÇMEDİ
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ligin ilk 4 haftasında 5 oyuncusuna tüm maçlarda 90 dakika görev verdi. Deneyimli çalıştırıcı, kaleci Harun Tekin'in yanı sıra genç defans oyuncusu Ertuğrul Ersoy, Aziz Behich, Pablo Martin Batalla ve Yonathan del Valle'yi tüm maçlarda 90 dakika oynattı. 4 maçta da forma giyen Sercan Yıldırım ise 90 dakika sahada kalmayı başaramadı.
Bursaspor şampiyon olduğu 2009-2010 sezonunun ilk 4 haftasında 2 galibiyet 1 beraberlik 1 de mağlubiyet alarak 7 puan toplamıştı. Timsah 2010-2011 sezonun da ise tarihinin en iyi performanslarından birini ortaya koydu. Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor ligin ilk 4 haftasında 4 galibiyet alarak 12 puan toplama başarısı göstermiş ve ligin zirvesine demir atmıştı. Bursaspor 2011-2012 sezonuna 2 galibiyet 2 mağlubiyetle başlarken 4. haftayı 6 puanla 7. sırada tamamlamıştı.
5 OYUNCUDAN VAZGEÇMEDİ
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ligin ilk 4 haftasında 5 oyuncusuna tüm maçlarda 90 dakika görev verdi. Deneyimli çalıştırıcı, kaleci Harun Tekin'in yanı sıra genç defans oyuncusu Ertuğrul Ersoy, Aziz Behich, Pablo Martin Batalla ve Yonathan del Valle'yi tüm maçlarda 90 dakika oynattı. 4 maçta da forma giyen Sercan Yıldırım ise 90 dakika sahada kalmayı başaramadı.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 21:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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