 Timsah’tan itiraf – Fotomaç – 19 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Timsah’tan itiraf

    Timsah’tan itiraf

    Basın Sözcüsü Paçacı: Fernandao ve Aatıf’ı kadromuzda görmek istemiştik. Adı geçen oyuncularla ilgili belki scout ekibimizin takibi olabilir.

    'nin tartışılan isimleri Jose Fernandao ve Aatıf Chahechouhe, sezon başlamadan önce Bursaspor'un yakın takibindeymiş. Yeşil-beyazlı ekibin basın sözcüsü Suat Paçacı, Fernandao ve Aatıf'ın devre arasında 'a geleceğine ilişkin söylentiler çıktığını anımsatarak, "Fernandao, 'den 1.6 milyon euro alıyor, Chahechouhe'nun da benzer şartlarda sözleşmesi var. Bu iki oyuncuyu transfer etmemiz pek mümkün değil. Her iki isim de sezon başlamadan kadromuzda görmek istediğimiz futbolculardı" açıklamasını yaptı.

    Suat Paçacı, adı geçen oyuncularla ilgili scout ekibinin düşüncesi ve takibinin olabileceğini sözlerine ekledi.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Timsah’tan itiraf haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle