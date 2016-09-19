Timsah’tan itiraf
Bursaspor Basın Sözcüsü Paçacı: Fernandao ve Aatıf’ı kadromuzda görmek istemiştik. Adı geçen oyuncularla ilgili belki scout ekibimizin takibi olabilir.
Fenerbahçe'nin tartışılan isimleri Jose Fernandao ve Aatıf Chahechouhe, sezon başlamadan önce Bursaspor'un yakın takibindeymiş. Yeşil-beyazlı ekibin basın sözcüsü Suat Paçacı, Fernandao ve Aatıf'ın devre arasında Bursaspor'a geleceğine ilişkin söylentiler çıktığını anımsatarak, "Fernandao, Fenerbahçe'den 1.6 milyon euro alıyor, Chahechouhe'nun da benzer şartlarda sözleşmesi var. Bu iki oyuncuyu transfer etmemiz pek mümkün değil. Her iki isim de sezon başlamadan kadromuzda görmek istediğimiz futbolculardı" açıklamasını yaptı.
Suat Paçacı, adı geçen oyuncularla ilgili scout ekibinin düşüncesi ve takibinin olabileceğini sözlerine ekledi.
Suat Paçacı, adı geçen oyuncularla ilgili scout ekibinin düşüncesi ve takibinin olabileceğini sözlerine ekledi.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
Timsah’tan itiraf haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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