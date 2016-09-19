Taraftara övgü
Kayserispor 'u yenerek 4 haftada 3. galibiyetini elde eden Bursaspor'un kaptanı Pablo Martin Batalla'dan taraftarlara övgü geldi. Batalla, "Taraftarlarımız galibiyette çok önemli bir rol oynadılar. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra bize verdikleri destekle takımın adeta ayağa kalkmasına ve direnmesine yardımcı oldular" dedi. Batalla, "Ayağımız yere basmalı. Galibiyetler sürmeli" açıklamasını yaptı.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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