 Taraftara övgü – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Taraftara övgü

    Taraftara övgü
    'u yenerek 4 haftada 3. galibiyetini elde eden 'un kaptanı Pablo Martin Batalla'dan taraftarlara övgü geldi. Batalla, "Taraftarlarımız galibiyette çok önemli bir rol oynadılar. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra bize verdikleri destekle takımın adeta ayağa kalkmasına ve direnmesine yardımcı oldular" dedi. Batalla, "Ayağımız yere basmalı. Galibiyetler sürmeli" açıklamasını yaptı.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:07
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