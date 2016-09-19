 Batalla’nın ilacı Joshua John – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Batalla’nın ilacı Joshua John

    Batalla’nın ilacı Joshua John
    'un Danimarka'nın Nordsjaelland kulübünden 125 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek renklerine kaktığı Joshua John yaptığı asistlerle dikkat çekiyor. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun da beğendiği kanat oyuncusu ilk olarak Fenerbahçe maçında Batalla'ya adeta 'al da at' demişti. Kayseri maçının uzatma dakikalarında yine Batalla'ya asist yapan John tüm taraftarları coşturdu.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:09
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