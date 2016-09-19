Batalla’nın ilacı Joshua John
Bursaspor'un Danimarka'nın Nordsjaelland kulübünden 125 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek renklerine kaktığı Joshua John yaptığı asistlerle dikkat çekiyor. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun da beğendiği kanat oyuncusu ilk olarak Fenerbahçe maçında Batalla'ya adeta 'al da at' demişti. Kayseri maçının uzatma dakikalarında yine Batalla'ya asist yapan John tüm taraftarları coşturdu.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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