 2010 ruhu gibi – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    2010 ruhu gibi

    2010 ruhu gibi

    Sercan Yıldırım, “Takımda şampiyonluk yaşadığımız 2010 yılının ruhu var. Bu kenetlenme sürerse şampiyon bile olabiliriz” dedi

    'un golcü ismi Sercan Yıldırım, şu anda takımda şampiyonluk yaşadıkları 2010 yılındaki takım ruhunu gördüğünü belirterek, "İnşallah o ruhu yakalarsak bence şampiyonluğa bile oynayabiliriz" dedi. Kayserispor'u 3-1 mağlup eden yeşil-beyazlılarda, mücadelenin son golünü kaydeden Sercan Yıldırım, "Bazı hocalar vardır seni öyle bir hazırlar ki yedek oturmana rağmen mutlu hissedersin kendini. Maçtan önce Hamza hoca benimle konuştu. Maça çok iyi hazırlandım" dedi.

    TARAFTARIMIZ MÜKEMMELDİ
    Sercan, "Taraftarımız da çok iyiydi. Baskı altına aldık, 10 kişi kalmamıza rağmen önde karşılaşmaya çalıştık. Bazen taktik icabı geri çekildik ama nitekim golü de bulduk. Fikstür avantajımızın da olduğunu düşünüyorum. Bu avantajımızı değerlendirirsek, yukarıya oynayan bir Bursaspor takımı oluşturacağımızı düşünüyorum. 2010'daki takım ruhunu görebiliyorum. İnşallah o ruhu yakalarsak bence şampiyonluğa bile oynayabiliriz" dedi.

    PABLO BATALLA KAFASINI KULLANIYOR!
    'un Arjantinli yıldızı Pablo Martin Batalla, Süper Lig'de 4 haftada 3 gol atma başarısını gösterirken, bunların tamamını kafa vuruşlarıyla gerçekleştirdi. Her iki ayağını da iyi kullanabilen Batalla, geride kalan 4 maçta rakip fileleri 3 kez havalandırırken, bu gollerin tamamını, 1.70 metrelik boyuna rağmen rakip filelere kafa vuruşlarıyla gönderdi. İkinci başkan Ali Ademoğlu, "Batalla ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi" dedi.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:06
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