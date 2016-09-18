2010 ruhu gibi
Sercan Yıldırım, “Takımda şampiyonluk yaşadığımız 2010 yılının ruhu var. Bu kenetlenme sürerse şampiyon bile olabiliriz” dedi
TARAFTARIMIZ MÜKEMMELDİ
Sercan, "Taraftarımız da çok iyiydi. Baskı altına aldık, 10 kişi kalmamıza rağmen önde karşılaşmaya çalıştık. Bazen taktik icabı geri çekildik ama nitekim golü de bulduk. Fikstür avantajımızın da olduğunu düşünüyorum. Bu avantajımızı değerlendirirsek, yukarıya oynayan bir Bursaspor takımı oluşturacağımızı düşünüyorum. 2010'daki takım ruhunu görebiliyorum. İnşallah o ruhu yakalarsak bence şampiyonluğa bile oynayabiliriz" dedi.
PABLO BATALLA KAFASINI KULLANIYOR!
Bursaspor'un Arjantinli yıldızı Pablo Martin Batalla, Süper Lig'de 4 haftada 3 gol atma başarısını gösterirken, bunların tamamını kafa vuruşlarıyla gerçekleştirdi. Her iki ayağını da iyi kullanabilen Batalla, geride kalan 4 maçta rakip fileleri 3 kez havalandırırken, bu gollerin tamamını, 1.70 metrelik boyuna rağmen rakip filelere kafa vuruşlarıyla gönderdi. İkinci başkan Ali Ademoğlu, "Batalla ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi" dedi.
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:06
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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