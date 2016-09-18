2010 ruhu gibi
Sercan Yıldırım, “Takımda şampiyonluk yaşadığımız 2010 yılının ruhu var. Bu kenetlenme sürerse şampiyon bile olabiliriz” dedi
TARAFTARIMIZ MÜKEMMELDİ
Sercan, "Taraftarımız da çok iyiydi. Baskı altına aldık, 10 kişi kalmamıza rağmen önde karşılaşmaya çalıştık. Bazen taktik icabı geri çekildik ama nitekim golü de bulduk. Fikstür avantajımızın da olduğunu düşünüyorum. Bu avantajımızı değerlendirirsek, yukarıya oynayan bir Bursaspor takımı oluşturacağımızı düşünüyorum. 2010'daki takım ruhunu görebiliyorum. İnşallah o ruhu yakalarsak bence şampiyonluğa bile oynayabiliriz" dedi.
PABLO BATALLA KAFASINI KULLANIYOR!
Bursaspor'un Arjantinli yıldızı Pablo Martin Batalla, Süper Lig'de 4 haftada 3 gol atma başarısını gösterirken, bunların tamamını kafa vuruşlarıyla gerçekleştirdi. Her iki ayağını da iyi kullanabilen Batalla, geride kalan 4 maçta rakip fileleri 3 kez havalandırırken, bu gollerin tamamını, 1.70 metrelik boyuna rağmen rakip filelere kafa vuruşlarıyla gönderdi. İkinci başkan Ali Ademoğlu, "Batalla ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi" dedi.
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:06
- Tiago Pinto ilk 11’e girdi
Toplam 2
Yorum
mehmet Fenerliyim. Artık Osmanlıspor benim ikinci takımım. Her maçını seyrediyorum ve de destekliyorum. Fenerbahçeyi bırakmadım ama Osmanlısporu seviyorum ya... Oynadığı futbol oyuncuların uyumu ve kalitesi içten ve gönülden oynamaları tüm emeklerini sahaya vermeleri sempatimi ve beğenimi kazanmıştır.. Tebrikler.. Başarılarının devamını dilerim. İyi bir başkan, iyi bir yönetim, iyi bir Hoca, İyi oyuncular İyi Futbol.. Maaşallah !!! Ottoman is Coming.. Mamma li Turchi !!!
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Toplam 7
Yorum
Melih bence penaltıyı erene bırakmaları lazım dı.4.hafta da hat-trick yapacaktı.iyi olurdu
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Toplam 3
Yorum
Murat RİEKERİNK BEY DİYECEKSİNİZ .
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