 Timsah şov – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Timsah şov

    Timsah şov

    , Süper Lig'in 4. haftasında sahasında 'u 3-1 yendi.

    Timsahlar İsmail'in atılmasıyla 10 kişi kalmasına rağmen muhteşem bir geri dönüşe imza attı. 31'de Nakoulma'nın sert şutunda top filelerle buluştu ve Keyserispor öne geçti: 0-1.

    BURSASPOR TARİH YAZDI
    45'te Batalla ilk yarının skorunu belirledi: 1-1. 68'de İsmail atıldı ve Timsah 10 kişi kaldı. Buna rağmen baskısını artıran ev sahibi 83'te Jorquera ve 90'da Sercan'ın golleriyle 3 puana ulaştı, bu sezon evindeki ilk galibiyetini aldı.

    KUTLU: ÜSTÜN OLAN BİZDİK
    Teknik Direktörü Hakan Kutlu 3-1'lik yenilgiye rağmen oyun anlamında üstün olduklarını belirtti. Kutlu, "İkinci yarıda iki gol yememize rağmen çok sayıda pozisyonumuz vardı. Yaptığımız bireysel hatalar nedeniyle mağlup olduk" dedi.

    HAMZAOĞLU HAVALARDA
    Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu maç sonrası büyük sevinç yaşadı. Tecrübeli hoca, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra hiçbir zaman beraberliği korumayı düşünmedik. İyi savunma yaptık, iyi hücuma çıktık ve iyi bir galibiyet aldık" diye konuştu.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:55
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