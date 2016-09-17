Timsah şov
Bursaspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kayserispor'u 3-1 yendi.
BURSASPOR TARİH YAZDI
45'te Batalla ilk yarının skorunu belirledi: 1-1. 68'de İsmail atıldı ve Timsah 10 kişi kaldı. Buna rağmen baskısını artıran ev sahibi 83'te Jorquera ve 90'da Sercan'ın golleriyle 3 puana ulaştı, bu sezon evindeki ilk galibiyetini aldı.
KUTLU: ÜSTÜN OLAN BİZDİK
Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu 3-1'lik yenilgiye rağmen oyun anlamında üstün olduklarını belirtti. Kutlu, "İkinci yarıda iki gol yememize rağmen çok sayıda pozisyonumuz vardı. Yaptığımız bireysel hatalar nedeniyle mağlup olduk" dedi.
HAMZAOĞLU HAVALARDA
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu maç sonrası büyük sevinç yaşadı. Tecrübeli hoca, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra hiçbir zaman beraberliği korumayı düşünmedik. İyi savunma yaptık, iyi hücuma çıktık ve iyi bir galibiyet aldık" diye konuştu.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:55
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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