Timsah şov
Bursaspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kayserispor'u 3-1 yendi.
Timsahlar İsmail'in atılmasıyla 10 kişi kalmasına rağmen muhteşem bir geri dönüşe imza attı. 31'de Nakoulma'nın sert şutunda top filelerle buluştu ve Keyserispor öne geçti: 0-1.
BURSASPOR TARİH YAZDI
45'te Batalla ilk yarının skorunu belirledi: 1-1. 68'de İsmail atıldı ve Timsah 10 kişi kaldı. Buna rağmen baskısını artıran ev sahibi 83'te Jorquera ve 90'da Sercan'ın golleriyle 3 puana ulaştı, bu sezon evindeki ilk galibiyetini aldı.
KUTLU: ÜSTÜN OLAN BİZDİK
Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu 3-1'lik yenilgiye rağmen oyun anlamında üstün olduklarını belirtti. Kutlu, "İkinci yarıda iki gol yememize rağmen çok sayıda pozisyonumuz vardı. Yaptığımız bireysel hatalar nedeniyle mağlup olduk" dedi.
HAMZAOĞLU HAVALARDA
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu maç sonrası büyük sevinç yaşadı. Tecrübeli hoca, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra hiçbir zaman beraberliği korumayı düşünmedik. İyi savunma yaptık, iyi hücuma çıktık ve iyi bir galibiyet aldık" diye konuştu.
BURSASPOR TARİH YAZDI
45'te Batalla ilk yarının skorunu belirledi: 1-1. 68'de İsmail atıldı ve Timsah 10 kişi kaldı. Buna rağmen baskısını artıran ev sahibi 83'te Jorquera ve 90'da Sercan'ın golleriyle 3 puana ulaştı, bu sezon evindeki ilk galibiyetini aldı.
KUTLU: ÜSTÜN OLAN BİZDİK
Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu 3-1'lik yenilgiye rağmen oyun anlamında üstün olduklarını belirtti. Kutlu, "İkinci yarıda iki gol yememize rağmen çok sayıda pozisyonumuz vardı. Yaptığımız bireysel hatalar nedeniyle mağlup olduk" dedi.
HAMZAOĞLU HAVALARDA
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu maç sonrası büyük sevinç yaşadı. Tecrübeli hoca, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra hiçbir zaman beraberliği korumayı düşünmedik. İyi savunma yaptık, iyi hücuma çıktık ve iyi bir galibiyet aldık" diye konuştu.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
Timsah şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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