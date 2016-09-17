“2010 ruhunu yakalarsak şampiyonluğa oynayabiliriz”
Sercan Yıldırım: “2010 ruhunu yakalarsak şampiyonluğa oynayabiliriz”
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 3-1 mağlup eden yeşil-beyazlılarda, mücadelenin son golünü kaydeden Sercan Yıldırım, açıklamalarda bulundu. Gol attığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Sercan, "Bazı hocalar vardır seni öyle bir hazırlar ki yedek oturmana rağmen mutlu hissedersin kendini. Maçtan önce de benimle konuşuyor hoca. İlk 11 oynayandan bile daha önemli hissettirebiliyor bana. O yüzden de ona teşekkür etmek istiyorum. Beni çok iyi motive ediyor maça ve ben de onun hakkını vermeye çalışıyorum. Çok mutluyum, tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten 10 kişi kalmamıza rağmen mücadelemizi sonuna kadar devam ettirdik. O yüzden de galip geldiğimiz için mutluyum. Taraftarımız da çok iyiydi. Baskı altına aldık, 10 kişi kalmamıza rağmen önde karşılaşmaya çalıştık. Bazen taktik icabı geri çekildik ama nitekim golü de bulduk. Fikstür avantajımızın da olduğunu düşünüyorum. Bu avantajımızı değerlendirirsek, yukarıya oynayan bir Bursaspor takımı oluşturacağımızı düşünüyorum. Hoca da bunu hep belirtiyor. Biz bir aile olduk. O konuda da çok mutluyum. Ben bu takımın eskilerindenim. 2010'daki takım ruhunu görebiliyorum. İnşallah o ruhu yakalarsak bence şampiyonluğa bile oynayabiliriz" dedi.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 12:58
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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