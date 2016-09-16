 Hamza Hoca: ''İyi bir galibiyet aldık'' – Fotomaç – 16 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Hamza Hoca: ''İyi bir galibiyet aldık''

    Hamza Hoca: ''İyi bir galibiyet aldık''

    Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 3-1 kazandıkları maçına ilişkin olarak, "İyi savunma yaptık, iyi hücuma çıktık ve iyi bir galibiyet aldık." dedi.

    Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta deplasmanda karşısında alınan galibiyet sonrası elde edilen güven ve taraftarlarla bütünleşme adına, maçının kendileri açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

    Gelecek adına önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Hamzaoğlu, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra hiçbir zaman beraberliği korumayı düşünmedik. İyi savunma yaptık, iyi hücuma çıktık ve iyi bir galibiyet aldık." diye konuştu.

    KAYSERİSPOR CEPHESİ
    Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise 3-1'lik yenilgiye rağmen oyun anlamında üstün olan tarafın kendileri olduğunu belirtti.

    Maçın ilk yarısının dengeli geçtiğini ifade eden Kutlu ikinci yarıda ise gerek takımlar eşitken, gerekse sayısal olarak üstünlük kurdukları bölümde rakip kalede net pozisyonlar ürettiklerini ancak son vuruşlarda etkili olamadıklarını dile getirdi.

    Kutlu, savunmada iyi organize olamadıklarının altını çizerek, "İkinci yarıda iki gol yememize rağmen çok sayıda pozisyonumuz vardı. Yaptığımız bireysel hatalar ne yazık ki kalemizde golle sonuçlandı." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hamza Hoca: ''İyi bir galibiyet aldık'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.