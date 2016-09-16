Hamza Hoca: ''İyi bir galibiyet aldık''
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 3-1 kazandıkları Kayserispor maçına ilişkin olarak, "İyi savunma yaptık, iyi hücuma çıktık ve iyi bir galibiyet aldık." dedi.
Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe karşısında alınan galibiyet sonrası elde edilen güven ve taraftarlarla bütünleşme adına, Kayserispor maçının kendileri açısından büyük önem taşıdığını söyledi.
Gelecek adına önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Hamzaoğlu, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra hiçbir zaman beraberliği korumayı düşünmedik. İyi savunma yaptık, iyi hücuma çıktık ve iyi bir galibiyet aldık." diye konuştu.
KAYSERİSPOR CEPHESİ
Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise 3-1'lik yenilgiye rağmen oyun anlamında üstün olan tarafın kendileri olduğunu belirtti.
Maçın ilk yarısının dengeli geçtiğini ifade eden Kutlu ikinci yarıda ise gerek takımlar eşitken, gerekse sayısal olarak üstünlük kurdukları bölümde rakip kalede net pozisyonlar ürettiklerini ancak son vuruşlarda etkili olamadıklarını dile getirdi.
Kutlu, savunmada iyi organize olamadıklarının altını çizerek, "İkinci yarıda iki gol yememize rağmen çok sayıda pozisyonumuz vardı. Yaptığımız bireysel hatalar ne yazık ki kalemizde golle sonuçlandı." değerlendirmesinde bulundu.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:07
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
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