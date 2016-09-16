Hamza Hoca: ''İyi bir galibiyet aldık''

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe karşısında alınan galibiyet sonrası elde edilen güven ve taraftarlarla bütünleşme adına, Kayserispor maçının kendileri açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Gelecek adına önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Hamzaoğlu, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra hiçbir zaman beraberliği korumayı düşünmedik. İyi savunma yaptık, iyi hücuma çıktık ve iyi bir galibiyet aldık." diye konuştu.



KAYSERİSPOR CEPHESİ

Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise 3-1'lik yenilgiye rağmen oyun anlamında üstün olan tarafın kendileri olduğunu belirtti.

Maçın ilk yarısının dengeli geçtiğini ifade eden Kutlu ikinci yarıda ise gerek takımlar eşitken, gerekse sayısal olarak üstünlük kurdukları bölümde rakip kalede net pozisyonlar ürettiklerini ancak son vuruşlarda etkili olamadıklarını dile getirdi.

Kutlu, savunmada iyi organize olamadıklarının altını çizerek, "İkinci yarıda iki gol yememize rağmen çok sayıda pozisyonumuz vardı. Yaptığımız bireysel hatalar ne yazık ki kalemizde golle sonuçlandı." değerlendirmesinde bulundu.