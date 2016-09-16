Hamza Hoca: ''İyi bir galibiyet aldık''
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 3-1 kazandıkları Kayserispor maçına ilişkin olarak, "İyi savunma yaptık, iyi hücuma çıktık ve iyi bir galibiyet aldık." dedi.
Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe karşısında alınan galibiyet sonrası elde edilen güven ve taraftarlarla bütünleşme adına, Kayserispor maçının kendileri açısından büyük önem taşıdığını söyledi.
Gelecek adına önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Hamzaoğlu, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra hiçbir zaman beraberliği korumayı düşünmedik. İyi savunma yaptık, iyi hücuma çıktık ve iyi bir galibiyet aldık." diye konuştu.
KAYSERİSPOR CEPHESİ
Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise 3-1'lik yenilgiye rağmen oyun anlamında üstün olan tarafın kendileri olduğunu belirtti.
Maçın ilk yarısının dengeli geçtiğini ifade eden Kutlu ikinci yarıda ise gerek takımlar eşitken, gerekse sayısal olarak üstünlük kurdukları bölümde rakip kalede net pozisyonlar ürettiklerini ancak son vuruşlarda etkili olamadıklarını dile getirdi.
Kutlu, savunmada iyi organize olamadıklarının altını çizerek, "İkinci yarıda iki gol yememize rağmen çok sayıda pozisyonumuz vardı. Yaptığımız bireysel hatalar ne yazık ki kalemizde golle sonuçlandı." değerlendirmesinde bulundu.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:07
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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