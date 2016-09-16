Bursaspor doludizgin!

Timsah Arena'da oynanan mücadelede 10 kişi kalan Bursaspor, Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin 31. dakikasında Nakoulma Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi. Geriye düştükten sonra baskısını arttıran Bursa, 45+2'de bulduğu golle soyunma odasına 1-1 beraberlikle gitti.

İkinci yarıya baskılı başlayan Bursaspor'da İsmail Konuk 68'de kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 10 kişi kalmasına rağmen Timsahlar oyundan düşmedi ve aradığı golü 83'te Jorquera ile buldu. Yeşil beyazlılarda son sözü 90+3'te Sercan Yıldırım söyledi ve 3 puanı hanasine yazdırdı.

Bu sonuçla Bursaspor 9 puanla maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Kayserispor ise 2 puanda kaldı.



EVİNDE İLK KEZ KAZANDI

Bu sezon ilk iç saha maçında Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan yeşil-beyazlılar, evlerinde oynadıkları ikinci maçtan galip ayrılarak taraftarlarını sevindirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki maçın bitiş düdüğüyle birlikte yeşil-beyazlı futbolcular, galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı.

Taraftarlar, Aziz Eraltay'ı saha ortasına davet ederek "üçlü" çektirmesini istedi. Aziz de seyircilerin bu isteğini karşılıksız bırakmadı.

Kale arkasındaki "Teksas" diye adlandırılan taraftar grubuyla birlikte tezahürat da yapan futbolcular, daha sonra soyunma odasının yolunu tuttu.

Taraftarlar bir süre daha tribünlerde kalarak tezahürat yaptı.



MAÇTAN ÖNEMLİ ANLARI

1. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Del Valle'nin şutunda top auta çıktı.



21. dakikada Del Valle'nin ceza sahası dışından çektiği şut direğin hemen yanından auta gitti.



31. dakikada Deniz'in pasında sol çaprazdan içeriye giren ve rakibinden sıyrılan Nakoulma düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 0-1



36. dakikada John'un ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci Zülfikar'da kaldı.



45. dakikada John'un sol kanattan ortaladığı topa nefis yükselen Batalla, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

53. dakikada Bursaspor atağında, sol kanattan kazanılan serbest atışı kullanan Batalla, topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Faty'in kafa vuruşunda top kaleci Zülfikar Yıldırım'da kaldı.

59. dakikada Bursaspor, rakip kaleye tehlikeli geldi. Sağ kanattan hareketlenen Josua John, topu ceza yayına doğru hareketlenen Şamil Çinaz'ın önüne attı. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda top direğin hemen yanından auta gitti.

67. dakikada Kayserispor net bir pozisyondan yararlanamadı. Sol kanattan hareketlenen Anıl Karaer, topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Arkaya iyi sarkan Welliton, müsait pozisyonda topa iyi vuramayınca pozisyon üstten autla sonuçlandı.

68. dakikada Bursaspor 10 kişi kaldı. Kayserispor atağında ceza sahasına girmek isteyen Welliton, İsmail Konuk'un müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Alper Ulusoy, faul kararı verirken İsmail Konuk'u da kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

83. dakikada Bursaspor öne geçti. Levent Gülen'in hatalı pasından faydalanarak topu kapan Batalla, meşin yuvarlağı ortadan ceza sahasına yönelen Jorquera'nın önüne doğru attı. Kaleci Zülfikar Yıldırım ile karşıya kalan Jorquera, plase bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.

90+5. dakikada Bursaspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan hareketlenen Del Valle, topu arka direğe doğru ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Sercan Yıldırım, plase bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-1.

Maç Bursaspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.