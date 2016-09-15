 Timsah hız kazanıyor – Fotomaç – 15 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Timsah hız kazanıyor

    Timsah hız kazanıyor
    , ligin 4. haftasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Çabukluk ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada maç yapan Timsah, bugünkü idmanın ardından kampa girecek.
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Timsah hız kazanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.