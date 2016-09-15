 Bursaspor, Kayserispor maçına hazır – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    , maçına hazır

    Bursaspor, Kayserispor maçına hazır

    , Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

    Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu gözetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenman ısınma koşularıyla başladı. Dar alanda pas ve pres çalışmasının ardından yeşil-beyazlı takım yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

    Sakatlıkları bulunan Erdem Özgenç, Merter Yüce ve Serdar Kurtuluş takımdan ayrı çalıştı.

    , antrenman sonrası tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:28
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