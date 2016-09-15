Bursaspor, Kayserispor maçına hazır

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu gözetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenman ısınma koşularıyla başladı. Dar alanda pas ve pres çalışmasının ardından yeşil-beyazlı takım yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Sakatlıkları bulunan Erdem Özgenç, Merter Yüce ve Serdar Kurtuluş takımdan ayrı çalıştı.

Bursaspor, antrenman sonrası tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.