Bursaspor, Kayserispor maçına hazır
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu gözetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenman ısınma koşularıyla başladı. Dar alanda pas ve pres çalışmasının ardından yeşil-beyazlı takım yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.
Sakatlıkları bulunan Erdem Özgenç, Merter Yüce ve Serdar Kurtuluş takımdan ayrı çalıştı.
Bursaspor, antrenman sonrası tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 16:28
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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