Kubilay sevinci
Bursaspor’da, teknik patron Hamza Hamzaoğlu’nun Fenerbahçe karşısında ilk 11’de sahaya sürdüğü genç Kubilay Kanatsızkuş futboluyla camiayı memnun etti.
Bursaspor'da, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun Fenerbahçe karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü genç yetenek Kubilay Kanatsızkuş kendisine güvenenleri utandırmadı. Geçen sezon U-21 takımıyla gol krallığı yaşayan 18 yaşındaki oyuncu performansıyla sınıfı geçti. Güçlü stoperleri bulunan Fenerbahçe karşısında ayakları yere sağlam basan Kubilay, mücadeleci gücüylede ön plana çıktı.
Kubilay ile birlikte Vakıfköy orjinli Ertuğrul Ersoy da savunmanın sağında, maça son bölümde dahil olan Mert Örnek ise kanatta başarılı bir görüntü sergiledi. Üç oyuncusundan da memnun olduğunu açıklayan teknik patron Hamza Hamzaoğlu, "Kubilay böyle çalışmaya ve oynamaya devam ederse çok güzel günler onu bekliyor. Ertuğrul ve Mert de Bursaspor için çok önemli gençler" şeklinde konuştu.
Kubilay ile birlikte Vakıfköy orjinli Ertuğrul Ersoy da savunmanın sağında, maça son bölümde dahil olan Mert Örnek ise kanatta başarılı bir görüntü sergiledi. Üç oyuncusundan da memnun olduğunu açıklayan teknik patron Hamza Hamzaoğlu, "Kubilay böyle çalışmaya ve oynamaya devam ederse çok güzel günler onu bekliyor. Ertuğrul ve Mert de Bursaspor için çok önemli gençler" şeklinde konuştu.
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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