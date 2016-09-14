 Kubilay sevinci – Fotomaç – 14 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Kubilay sevinci

    Kubilay sevinci

    ’da, teknik patron Hamza Hamzaoğlu’nun karşısında ilk 11’de sahaya sürdüğü genç Kubilay Kanatsızkuş futboluyla camiayı memnun etti.

    'da, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü genç yetenek Kubilay Kanatsızkuş kendisine güvenenleri utandırmadı. Geçen sezon U-21 takımıyla gol krallığı yaşayan 18 yaşındaki oyuncu performansıyla sınıfı geçti. Güçlü stoperleri bulunan karşısında ayakları yere sağlam basan Kubilay, mücadeleci gücüylede ön plana çıktı.

    Kubilay ile birlikte Vakıfköy orjinli Ertuğrul Ersoy da savunmanın sağında, maça son bölümde dahil olan Mert Örnek ise kanatta başarılı bir görüntü sergiledi. Üç oyuncusundan da memnun olduğunu açıklayan teknik patron Hamza Hamzaoğlu, "Kubilay böyle çalışmaya ve oynamaya devam ederse çok güzel günler onu bekliyor. Ertuğrul ve Mert de Bursaspor için çok önemli gençler" şeklinde konuştu.
    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:35
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