Batalla üçledi...
Bursaspor'un Arjantinli yıldızı Batalla, Süper Lig kariyeri boyunca F.Bahçe karşısında 3 gol attı. 2009-10 sezonunda şampiyon takımın içinde yer alan ve Kadıköy'de Fenerbahçe'ye bir gol atan Batalla, 2013-14 sezonunda bu kez Bursa'da 3-2 kaybedilen maçta bir gol atmıştı. Batalla bu haftada ağları sarsmayı bildi.
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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