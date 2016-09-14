 Batalla üçledi... – Fotomaç – 14 Eylül 2016
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HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Batalla üçledi...

    Batalla üçledi...
    'un Arjantinli yıldızı Batalla, Süper Lig kariyeri boyunca F.Bahçe karşısında 3 gol attı. 2009-10 sezonunda şampiyon takımın içinde yer alan ve Kadıköy'de 'ye bir gol atan Batalla, 2013-14 sezonunda bu kez Bursa'da 3-2 kaybedilen maçta bir gol atmıştı. Batalla bu haftada ağları sarsmayı bildi.
    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:32
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