Bursaspor’da yüzler gülüyor
Süper Lig’de haftayı F.Bahçe galibiyeti ile kapatan Bursaspor, 1 günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı. Yeşil-beyazlı oyuncuların antrenmandaki neşeli görüntüleri dikkat çekti.
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'yi İstanbul'da mağlup ederek rakibinin sahasındaki 24 maçlık yenilmezliğine son veren Bursaspor, dünü izinli olarak geçirmişti. Bugün akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde toplanan yeşil-beyazlı oyuncular, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı.
16 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Timsah Arena'da Kayserispor ile karşılaşacak olan Timsah, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu idaresinde yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenman gerçekleştirdi. Bursasporlu futbolcular, ısınmanın ardından tempolu koşular, 6'ya 3 kontrol pas yaparken, son bölümünde ise yarı sahada çift kale karşılaşması yaptı.
BURSASPOR'DA 7 EKSİK
Öte yandan yeşil-beyazlılarda Kayserispor maçı öncesinde sakatlıkları süren Deniz Yılmaz ve Emre Taşdemir'in tedavilerine devam edilirken, sakatlıkları bulunan isimlerden Erdem Özgenç ve Merter Yüce ise antrenmanı doktor kontrolünde düz koşu yaparak tamamladı. Fenerbahçe karşılaşmasında darbe alan John, Faty ile Kubilay Kanatsızkuş da tedbir amaçlı çalışmaya dahil olmadı. Geçtiğimiz hafta çalışmalara katılamayan Serdar Kurtuluş ile Furkan Özçal ise takımla birlikte yer aldı.
Bursaspor, yarın saat 11.00'de basına kapalı olarak yapacağı antrenman ile Kayserispor hazırlıklarını sürdürecek.
16 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Timsah Arena'da Kayserispor ile karşılaşacak olan Timsah, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu idaresinde yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenman gerçekleştirdi. Bursasporlu futbolcular, ısınmanın ardından tempolu koşular, 6'ya 3 kontrol pas yaparken, son bölümünde ise yarı sahada çift kale karşılaşması yaptı.
BURSASPOR'DA 7 EKSİK
Öte yandan yeşil-beyazlılarda Kayserispor maçı öncesinde sakatlıkları süren Deniz Yılmaz ve Emre Taşdemir'in tedavilerine devam edilirken, sakatlıkları bulunan isimlerden Erdem Özgenç ve Merter Yüce ise antrenmanı doktor kontrolünde düz koşu yaparak tamamladı. Fenerbahçe karşılaşmasında darbe alan John, Faty ile Kubilay Kanatsızkuş da tedbir amaçlı çalışmaya dahil olmadı. Geçtiğimiz hafta çalışmalara katılamayan Serdar Kurtuluş ile Furkan Özçal ise takımla birlikte yer aldı.
Bursaspor, yarın saat 11.00'de basına kapalı olarak yapacağı antrenman ile Kayserispor hazırlıklarını sürdürecek.
- 13 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 20:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
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BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
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taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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