Bursaspor’da yüzler gülüyor
Süper Lig’de haftayı F.Bahçe galibiyeti ile kapatan Bursaspor, 1 günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı. Yeşil-beyazlı oyuncuların antrenmandaki neşeli görüntüleri dikkat çekti.
16 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Timsah Arena'da Kayserispor ile karşılaşacak olan Timsah, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu idaresinde yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenman gerçekleştirdi. Bursasporlu futbolcular, ısınmanın ardından tempolu koşular, 6'ya 3 kontrol pas yaparken, son bölümünde ise yarı sahada çift kale karşılaşması yaptı.
BURSASPOR'DA 7 EKSİK
Öte yandan yeşil-beyazlılarda Kayserispor maçı öncesinde sakatlıkları süren Deniz Yılmaz ve Emre Taşdemir'in tedavilerine devam edilirken, sakatlıkları bulunan isimlerden Erdem Özgenç ve Merter Yüce ise antrenmanı doktor kontrolünde düz koşu yaparak tamamladı. Fenerbahçe karşılaşmasında darbe alan John, Faty ile Kubilay Kanatsızkuş da tedbir amaçlı çalışmaya dahil olmadı. Geçtiğimiz hafta çalışmalara katılamayan Serdar Kurtuluş ile Furkan Özçal ise takımla birlikte yer aldı.
Bursaspor, yarın saat 11.00'de basına kapalı olarak yapacağı antrenman ile Kayserispor hazırlıklarını sürdürecek.
- 13 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 20:13
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
Bursaspor’da yüzler gülüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.