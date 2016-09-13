 Bursaspor mutlu – Fotomaç – 13 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    mutlu

    Bursaspor mutlu
    'yi deplasmanda 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapatan 'da yüzler gülüyor. İkinci başkan Ali Ademoğlu "Bu galibiyeti cefakar taraftarımıza armağan ediyoruz. Güzel günler bizimle olacak. İki bayramı birlikte yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 13 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:28
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