 Savaş verdik – Fotomaç – 12 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Savaş verdik

    Savaş verdik
    karşısında başarılı bir sergileyen Tomas Sivok, "Sadece savunmada değil sahanın her yerinde savaş verdik" dedi. Tecrübeli oyuncu, " kaliteli ayaklara sahip bir takım. Zaman zaman baskı kurtular ama atakları savuşturduk" ifadesini kullandı.
    1. 12 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:50
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