Savaş verdik
Fenerbahçe karşısında başarılı bir futbol sergileyen Tomas Sivok, "Sadece savunmada değil sahanın her yerinde savaş verdik" dedi. Tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe kaliteli ayaklara sahip bir takım. Zaman zaman baskı kurtular ama atakları savuşturduk" ifadesini kullandı.
- 12 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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