Küçük dev adam
1.70’lik Batalla kendisinden 20 santim daha uzun olan Neustadter’in yanından kafayla golünü yazdı. Bursa’ya 2 maçta 6 puan kazandırdı.
Fenerbahçe'yi devirmeyi başaran Bursaspor'da Batalla takımını taşımaya devam ediyor. Adanaspor maçında attığı kafa golüyle galibiyete getiren Arjantinli futbolcu, Kadıköy'de bir kez daha sahne aldı. 33. dakikada sol kanattan gelişen atakta John, Aziz Eraltay'dan aldığı topu ceza sahası içerisine ortaladı. Altı pasın önünde 1.90 metre boyundaki Neustadter'e rağmen kafa vuruşunu yapan 170'lik Batalla, topu ağlara gönderdi.
Yıldız oyuncu, iki haftada Bursaspor'a 6 puan kazandırırken Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3. kez avlamış oldu. 2009-10 sezonunda şampiyon takımın içinde yer alan ve Kadıköy'de Fenerbahçe'ye bir gol atan Batalla 2013-14 sezonunda bu kez Bursa'da 3-2 kaybedilen maçta bir gol atmıştı. Dört büyüklere karşı lig maçlarında toplam 11 gol atmayı başardı.
Yıldız oyuncu, iki haftada Bursaspor'a 6 puan kazandırırken Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3. kez avlamış oldu. 2009-10 sezonunda şampiyon takımın içinde yer alan ve Kadıköy'de Fenerbahçe'ye bir gol atan Batalla 2013-14 sezonunda bu kez Bursa'da 3-2 kaybedilen maçta bir gol atmıştı. Dört büyüklere karşı lig maçlarında toplam 11 gol atmayı başardı.
- 12 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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