 Küçük dev adam – Fotomaç – 12 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Küçük dev adam

    Küçük dev adam

    1.70’lik Batalla kendisinden 20 santim daha uzun olan Neustadter’in yanından kafayla golünü yazdı. Bursa’ya 2 maçta 6 puan kazandırdı.

    'yi devirmeyi başaran 'da Batalla takımını taşımaya devam ediyor. maçında attığı kafa golüyle galibiyete getiren Arjantinli futbolcu, Kadıköy'de bir kez daha sahne aldı. 33. dakikada sol kanattan gelişen atakta John, Aziz Eraltay'dan aldığı topu ceza sahası içerisine ortaladı. Altı pasın önünde 1.90 metre boyundaki Neustadter'e rağmen kafa vuruşunu yapan 170'lik Batalla, topu ağlara gönderdi.

    Yıldız oyuncu, iki haftada 'a 6 puan kazandırırken Süper Lig'de 'yi 3. kez avlamış oldu. 2009-10 sezonunda şampiyon takımın içinde yer alan ve Kadıköy'de Fenerbahçe'ye bir gol atan Batalla 2013-14 sezonunda bu kez Bursa'da 3-2 kaybedilen maçta bir gol atmıştı. Dört büyüklere karşı lig maçlarında toplam 11 gol atmayı başardı.
    1. 12 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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