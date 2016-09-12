Kadıköy'de seri sonu
Taraftarı önünde son yenilgisini Akhisar Belediyespor karşısında alan sarı-lacivertliler, Bursa’yı çözemeyince 566 gün sonra hüzünle tanıştı.
58 MAÇTA 2. YENİLGİ
Bu karşılaşmalarda 19 galibiyet, 5 beraberlik alan Fenerbahçe, taraftarı önünde tüm çabasına rağmen Bursaspor'a mağlup oldu ve yenilmezlik serisi bitti. Fenerbahçe geçen sezon sahasında oynadığı 17 lig maçında 14 galibiyet, 3 beraberlik alarak 42 puan toplamış ve iç sahada yenilgi yüzü görmeyen tek takım olarak ligi tamamlamıştı. Ayrıca 2014-15 sezonunun iç sahada oynanan son 6 maçı ve bu sezonun ilk iç saha maçı da dahil edildiğinde 24 maçtır evinde lig maçı kaybetmemişti. Bursa karşısında alınan bu yenilgi iç sahada Fenerbahçe'nin oynadığı son 58 lig maçtaki ikinci yenilgisi oldu.
- 12 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:03
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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