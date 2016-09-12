Kadıköy'de seri sonu
Taraftarı önünde son yenilgisini Akhisar Belediyespor karşısında alan sarı-lacivertliler, Bursa’yı çözemeyince 566 gün sonra hüzünle tanıştı.
Ülker Arena'nın son yıllardaki mutlak hakimi Fenerbahçe, Bursaspor'a diş geçiremedi. Sarı-lacivertli ekibin, 24 maçlık iç sahada yenilmezlik serisi, dün akşamki mağlubiyetle sona erdi. Kadıköy'de son yenilgisini 2014-2015 sezonunun ikinci yarısında, 23 Şubat 2015'te yapılan ve Akhisar Belediyespor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan maçta yaşayan sarı-lacivertliler, o karşılaşmadan sonra iç sahada yenilgi yüzü görmedi.
58 MAÇTA 2. YENİLGİ
Bu karşılaşmalarda 19 galibiyet, 5 beraberlik alan Fenerbahçe, taraftarı önünde tüm çabasına rağmen Bursaspor'a mağlup oldu ve yenilmezlik serisi bitti. Fenerbahçe geçen sezon sahasında oynadığı 17 lig maçında 14 galibiyet, 3 beraberlik alarak 42 puan toplamış ve iç sahada yenilgi yüzü görmeyen tek takım olarak ligi tamamlamıştı. Ayrıca 2014-15 sezonunun iç sahada oynanan son 6 maçı ve bu sezonun ilk iç saha maçı da dahil edildiğinde 24 maçtır evinde lig maçı kaybetmemişti. Bursa karşısında alınan bu yenilgi iç sahada Fenerbahçe'nin oynadığı son 58 lig maçtaki ikinci yenilgisi oldu.
58 MAÇTA 2. YENİLGİ
Bu karşılaşmalarda 19 galibiyet, 5 beraberlik alan Fenerbahçe, taraftarı önünde tüm çabasına rağmen Bursaspor'a mağlup oldu ve yenilmezlik serisi bitti. Fenerbahçe geçen sezon sahasında oynadığı 17 lig maçında 14 galibiyet, 3 beraberlik alarak 42 puan toplamış ve iç sahada yenilgi yüzü görmeyen tek takım olarak ligi tamamlamıştı. Ayrıca 2014-15 sezonunun iç sahada oynanan son 6 maçı ve bu sezonun ilk iç saha maçı da dahil edildiğinde 24 maçtır evinde lig maçı kaybetmemişti. Bursa karşısında alınan bu yenilgi iç sahada Fenerbahçe'nin oynadığı son 58 lig maçtaki ikinci yenilgisi oldu.
- 12 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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