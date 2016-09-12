 Kadıköy'de seri sonu – Fotomaç – 12 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Kadıköy'de seri sonu

    Kadıköy'de seri sonu

    Taraftarı önünde son yenilgisini karşısında alan sarı-lacivertliler, Bursa’yı çözemeyince 566 gün sonra hüzünle tanıştı.

    Ülker Arena'nın son yıllardaki mutlak hakimi , 'a diş geçiremedi. Sarı-lacivertli ekibin, 24 maçlık iç sahada yenilmezlik serisi, dün akşamki mağlubiyetle sona erdi. Kadıköy'de son yenilgisini 2014-2015 sezonunun ikinci yarısında, 23 Şubat 2015'te yapılan ve 'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan maçta yaşayan sarı-lacivertliler, o karşılaşmadan sonra iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

    58 MAÇTA 2. YENİLGİ
    Bu karşılaşmalarda 19 galibiyet, 5 beraberlik alan , taraftarı önünde tüm çabasına rağmen 'a mağlup oldu ve yenilmezlik serisi bitti. Fenerbahçe geçen sezon sahasında oynadığı 17 lig maçında 14 galibiyet, 3 beraberlik alarak 42 puan toplamış ve iç sahada yenilgi yüzü görmeyen tek takım olarak ligi tamamlamıştı. Ayrıca 2014-15 sezonunun iç sahada oynanan son 6 maçı ve bu sezonun ilk iç saha maçı da dahil edildiğinde 24 maçtır evinde lig maçı kaybetmemişti. Bursa karşısında alınan bu yenilgi iç sahada Fenerbahçe'nin oynadığı son 58 lig maçtaki ikinci yenilgisi oldu.
    1. 12 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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