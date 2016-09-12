Bursaspor festivali
Timsah, Kadıköy’de güçlü rakibi Fenerbahçe’yi 12 maç sonra yenip şeytanın bacağını kırmış oldu.
HARUN FAKTÖRÜ
27 yaşındaki tecrübeli kaleci özellikle ikinci yarı yaptığı kritik kurtarışlarla takımının sahadan üç puanla ayrılmasını sağladı. Takım arkadaşları maçın ardından Harun'a koşarak sarıldı ve kendisini tebrik etti. Josef'in vuruşunda resmen uzayarak topu kornere gönderen Harun, son dakikada da Hasan Ali'nin ortasında topu çizgiden çıkarak galibiyette çok önemli bir rol oynadı. Harun maç sonrası, "Fener'i yenmek kolay değil. Milli Takım'da kalıcı olmak istiyorum" diye konuştu.
F.BAHÇE'YE KARŞI PLANLARIMIZ TUTTU
Bursaspor'un hocası Hamza Hamzaoğlu, "Fenerbahçe'ye karşı tüm planlarımız tuttu" dedi. Hamzaoğlu, "Onları tutup golü bulacaktık, bunu yaptık. Harun çıkardıkları var, Aziz'in çıkardığı var. Bunlar kırılma anları oldu" diye konuştu.
- 12 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:00
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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