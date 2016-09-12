 Bursaspor festivali – Fotomaç – 12 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    festivali

    Bursaspor festivali

    Timsah, Kadıköy’de güçlü rakibi ’yi 12 maç sonra yenip şeytanın bacağını kırmış oldu.

    , Kadıköy'de güçlü rakibi 'yi yenerek taraftarına büyük bir sevinç yaşattı. Timsah bu galibiyetle son yıllarda yaşadığı şanssızlığa da son vermiş oldu. , 2009-2010 sezonunun ikinci yarısında Kadıköy'de 3-2 yenildiği maçın ardından rakibiyle ligde yaptığı son 12 karşılaşmayı da kaybetmemişti. Dünkü karşılaşma bu serinin sonu oldu. Ligdeki rekabette oynanan son 12 maçtan 7'sini Fenerbahçe kazanırken, 5'i berabere bitmişti. Bursa 6 yıl sonra Kanarya karşısında 3 puanı aldı. 'un sahadan üç puanla ayrılmasında golü atan Pablo Martin Batalla kadar, kaleci Harun Tekin'in de katkısı çok büyüktü.

    HARUN FAKTÖRÜ
    27 yaşındaki tecrübeli kaleci özellikle ikinci yarı yaptığı kritik kurtarışlarla takımının sahadan üç puanla ayrılmasını sağladı. Takım arkadaşları maçın ardından Harun'a koşarak sarıldı ve kendisini tebrik etti. Josef'in vuruşunda resmen uzayarak topu kornere gönderen Harun, son dakikada da Hasan Ali'nin ortasında topu çizgiden çıkarak galibiyette çok önemli bir rol oynadı. Harun maç sonrası, "Fener'i yenmek kolay değil. Milli Takım'da kalıcı olmak istiyorum" diye konuştu.

    F.BAHÇE'YE KARŞI PLANLARIMIZ TUTTU
    Bursaspor'un hocası Hamza Hamzaoğlu, "Fenerbahçe'ye karşı tüm planlarımız tuttu" dedi. Hamzaoğlu, "Onları tutup golü bulacaktık, bunu yaptık. Harun çıkardıkları var, Aziz'in çıkardığı var. Bunlar kırılma anları oldu" diye konuştu.
    1. 12 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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