Bursa’da büyük rotasyon
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 2-0 kaybettikleri Başakşehir müsabakasında ilk 11'de forma giyen 5 oyuncuyu değiştirdi. Bilal Kısa, Sercan Yıldırım, Tomas Necid, Fenerbahçe mücadelesinde yedek kulübesinde bekledi. Merter Yüce ve Serdar Kurtuluş ise 18 kişilik maç kadrosuna giremedi. Bu oyuncuların yerine ilk 11'de Tomas Sivok, Şamil Çinaz, Ricardo Faty, Josua John ve Kubilay Kanatsızkuş forma giydi.
- 12 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Bursa’da büyük rotasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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