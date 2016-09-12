 Bursa’da büyük rotasyon – Fotomaç – 12 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Bursa’da büyük rotasyon

    Bursa’da büyük rotasyon
    Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 2-0 kaybettikleri Başakşehir müsabakasında ilk 11'de forma giyen 5 oyuncuyu değiştirdi. Bilal Kısa, Sercan Yıldırım, Tomas Necid, mücadelesinde yedek kulübesinde bekledi. Merter Yüce ve Serdar Kurtuluş ise 18 kişilik maç kadrosuna giremedi. Bu oyuncuların yerine ilk 11'de Tomas Sivok, Şamil Çinaz, Ricardo Faty, Josua John ve Kubilay Kanatsızkuş forma giydi.
    1. 12 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:51
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