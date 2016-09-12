 Aziz unutuldu! – Fotomaç – 12 Eylül 2016
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HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Aziz unutuldu!

    Aziz unutuldu!
    'un Kadıköy'de 'yi 1-0 yendiği maçta müthiş bir performans ortaya koyan Aziz Behich maç sonrası statta unutuldu. Volkan Şen'in sert şutunu çizgiden çıkararak maçın kahramanı ilan edilen Aziz Behich maç sonrası röportaj verirken statta unutuldu.
    1. 12 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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