Hamzaoğlu: “Bayram hediyesi oldu”
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, deplasmanda 1-0 kazandıkları Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün fedakarlık yapma günüydü. Belki yorulacaktık ama sahada herkesin koşması gerekiyordu. Bunu başardılar oyuncularım, tebrik ediyorum. Bayram öncesi iyi bir hediye oldu” dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Bursaspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yenmeyi başardı. Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda son galibiyetini 21 Mayıs 2015 tarihinde Türkiye Kupası Yarı Final maçında alan Bursaspor, ligde ise son galibiyetini 22 Şubat 2010'da 3-2'lik skorla almıştı.
"Bayram öncesi iyi hediye oldu"
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, bugün kolay bir maç olmayacağını bildiklerini, ona göre hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, "Bugün en önemli şeyin oyun disiplini olduğunu konuşmuştuk, bugün fedakarlık yapma günüydü. Belki yorulacaktık ama sahada herkesin koşması gerekiyordu. Bunu başardılar oyuncularım, tebrik ediyorum. Bayram öncesi iyi bir hediye oldu. Tüm camiaya hayırlı olsun" açıklamalarında bulundu.
"Sadece berabere kalmaya gelmedik"
"1 puan almaya geldik ama kazanabilirsek de kazanmaya geldik" diyen Hamzaoğlu, "Sadece berabere kalmak için değil, rakibi durdurup çabuk hücumlarla gol bulmaya çalışacaktık. Bunlardan birinde de golü yakaladık" şeklinde konuştu.
"Bizim aramızda parçalanma olmaz, biz hep beraberiz"
Kaybedersek 1 maç kaybetmiş olacaktık, kazandık yine yolumuza devam ediyoruz" diyen Hamzaoğlu, "Değişen bir şey yok. Geçen hafta üzüldük tabii ki, biz bir aile olmaya çalışıyoruz. Kime yapılırsa yapılsın oyuncularımdan üzülürüm. İnşallah taraftarımız da bunu anlayacaktır. Bizim aramızda parçalanma olmaz, biz hep beraberiz" diye konuştu.
"Biz birbirini seven bir ekibiz"
Kendisini umutlu kılanın takım olduğunu vurgulayan Hamza Hamzaoğlu, "Rakip takımın teknik direktörü için bir şey diyemem çok önemli birisi, saygı duyduğum birisi. Takımım beni umutlandırıyor. Biz birbirini seven bir ekibiz. Birbiriyle oynamaktan keyif alan, birbiriyle mücadele eden bir ekibiz. En çok güvendiğim şey bu. Oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
"Herkes görevini yapmaya çalıştı"
Karşılaşmada Sercan'ı oyuna alması ile ilgili gelen soruya ise Hamzaoğlu, "Jonh hem yoruldu hem de kasığında problem olmaya başlamıştı. Sercan ile orayı daha iyi kullanacağımızı düşündük. Belki ileriye top taşırız diye düşündük. Kısmen başarılı olduk. Yine de herkes görevini yapmaya çalıştı" dedi.
"Bütün oyuncularıma çekinmeden görev veririm"
Takımın her zaman hazır olmak zorunda olduğuna dikkat çeken deneyimli teknik adam, "Merter iyi olsaydı belki o oynayacaktı. O da en az onun kadar mücadele edecekti. Hepsi ihtiyacımız olduğu zamanda hazır olmak zorunda takımda. Onlar da bunun bilincinde. Ben asla şu maçta şu eksik diye şikayetçi olmam. Bütün oyuncularıma çekinmeden görev veririm. Fenerbahçe maçında Şamil'e ne kadar güvendiğimi bilmesini istedim. İnşallah Türk futbolu özel bir oyuncu kazanacak. Daha çok alması gereken yol var" şeklinde konuştu.
11.09.2016 23:11:06 TSI
NNNN
Kaynak: IHA
"Bayram öncesi iyi hediye oldu"
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, bugün kolay bir maç olmayacağını bildiklerini, ona göre hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, "Bugün en önemli şeyin oyun disiplini olduğunu konuşmuştuk, bugün fedakarlık yapma günüydü. Belki yorulacaktık ama sahada herkesin koşması gerekiyordu. Bunu başardılar oyuncularım, tebrik ediyorum. Bayram öncesi iyi bir hediye oldu. Tüm camiaya hayırlı olsun" açıklamalarında bulundu.
"Sadece berabere kalmaya gelmedik"
"1 puan almaya geldik ama kazanabilirsek de kazanmaya geldik" diyen Hamzaoğlu, "Sadece berabere kalmak için değil, rakibi durdurup çabuk hücumlarla gol bulmaya çalışacaktık. Bunlardan birinde de golü yakaladık" şeklinde konuştu.
"Bizim aramızda parçalanma olmaz, biz hep beraberiz"
Kaybedersek 1 maç kaybetmiş olacaktık, kazandık yine yolumuza devam ediyoruz" diyen Hamzaoğlu, "Değişen bir şey yok. Geçen hafta üzüldük tabii ki, biz bir aile olmaya çalışıyoruz. Kime yapılırsa yapılsın oyuncularımdan üzülürüm. İnşallah taraftarımız da bunu anlayacaktır. Bizim aramızda parçalanma olmaz, biz hep beraberiz" diye konuştu.
"Biz birbirini seven bir ekibiz"
Kendisini umutlu kılanın takım olduğunu vurgulayan Hamza Hamzaoğlu, "Rakip takımın teknik direktörü için bir şey diyemem çok önemli birisi, saygı duyduğum birisi. Takımım beni umutlandırıyor. Biz birbirini seven bir ekibiz. Birbiriyle oynamaktan keyif alan, birbiriyle mücadele eden bir ekibiz. En çok güvendiğim şey bu. Oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
"Herkes görevini yapmaya çalıştı"
Karşılaşmada Sercan'ı oyuna alması ile ilgili gelen soruya ise Hamzaoğlu, "Jonh hem yoruldu hem de kasığında problem olmaya başlamıştı. Sercan ile orayı daha iyi kullanacağımızı düşündük. Belki ileriye top taşırız diye düşündük. Kısmen başarılı olduk. Yine de herkes görevini yapmaya çalıştı" dedi.
"Bütün oyuncularıma çekinmeden görev veririm"
Takımın her zaman hazır olmak zorunda olduğuna dikkat çeken deneyimli teknik adam, "Merter iyi olsaydı belki o oynayacaktı. O da en az onun kadar mücadele edecekti. Hepsi ihtiyacımız olduğu zamanda hazır olmak zorunda takımda. Onlar da bunun bilincinde. Ben asla şu maçta şu eksik diye şikayetçi olmam. Bütün oyuncularıma çekinmeden görev veririm. Fenerbahçe maçında Şamil'e ne kadar güvendiğimi bilmesini istedim. İnşallah Türk futbolu özel bir oyuncu kazanacak. Daha çok alması gereken yol var" şeklinde konuştu.
11.09.2016 23:11:06 TSI
NNNN
Kaynak: IHA
- 11 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:17
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
Hamzaoğlu: “Bayram hediyesi oldu” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.