 F.Bahçe’ye gözdağı – Fotomaç – 10 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    F.Bahçe’ye gözdağı

    F.Bahçe’ye gözdağı
    Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, maçına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "'nin gücü ortada ama biz de güçlü bir takımız. Taraftarlarımıza bayram sevinci yaşatmak istiyoruz" dedi. "Bu maçı taraftarımız için oynayacağız" diyen deneyimli hoca, "Rakibimize tedbir aldık" ifadelerini kullandı.
    1. 10 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:13
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