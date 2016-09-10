F.Bahçe’ye gözdağı
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe maçına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Fenerbahçe'nin gücü ortada ama biz de güçlü bir takımız. Taraftarlarımıza bayram sevinci yaşatmak istiyoruz" dedi. "Bu maçı taraftarımız için oynayacağız" diyen deneyimli hoca, "Rakibimize tedbir aldık" ifadelerini kullandı.
- 10 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:13
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
F.Bahçe’ye gözdağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.