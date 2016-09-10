Bursaspor, F.Bahçe'ye kilitlendi
Bursasporlu futbolcular Sercan Yıldırım ve Yonathan Del Valle, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 3. haftasında yarın akşam deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçı için umutlu konuştu.
Yeşil-beyazlıların golcü oyuncusu Sercan Yıldırım, Özlüce Tesisleri'nden İstanbul'a hareket öncesi yaptığı açıklamada, Fenerbahçe maçının önemini çok iyi bildiklerini söyledi.
Bursa'ya galibiyetle dönmek istediklerini vurgulayan Sercan Yıldırım, "Önemli bir maça çıkacağız. Geçen hafta kaybetmiştik. O maçın üzüntüsünü unutup bu maça hazırlandık. Hocamızın taktiklerini yerine getirip, saha içinde mücadele ettiğimizde deplasmandan galibiyetle döneceğimizi düşünüyorum." dedi.
Sercan Yıldırım, rakiplerinden çekinmediklerini de ifade ederek, " Onların da 1 puanı var. Galibiyet için saldıracaklar. Biz de iyi oyun ve mücadeleyle maçı kazanacağımızı düşünüyorum. En büyük hediye inşallah taraftarlarımıza olacak. Taraftarımıza bayram hediyesi vermek istiyoruz. İnşallah kazanırız." diye görüş belirtti.
Yeşil-beyazlıların yeni transferlerinden Del Valle de Kadıköy'de iki takım açısından da zor bir maç olacağını kaydetti.
Fenerbahçe maçına çok çalıştıklarını dile getiren Del Valle, "Tüm yaptığımız çalışmalar galibiyeti getirmek için. Taraftarlarımızı dini günde daha da mutlu edebilmek bizim için çok güzel olacak. Umarım bunu başarabiliriz. Kazanma parolasıyla yola çıkıyoruz. İnşallah kazanıp Bursa'ya döneriz." ifadelerini kullandı.
- 10 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:44
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Bursaspor, F.Bahçe'ye kilitlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.