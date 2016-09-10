Bursaspor, F.Bahçe'ye kilitlendi
Bursasporlu futbolcular Sercan Yıldırım ve Yonathan Del Valle, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 3. haftasında yarın akşam deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçı için umutlu konuştu.
Yeşil-beyazlıların golcü oyuncusu Sercan Yıldırım, Özlüce Tesisleri'nden İstanbul'a hareket öncesi yaptığı açıklamada, Fenerbahçe maçının önemini çok iyi bildiklerini söyledi.
Bursa'ya galibiyetle dönmek istediklerini vurgulayan Sercan Yıldırım, "Önemli bir maça çıkacağız. Geçen hafta kaybetmiştik. O maçın üzüntüsünü unutup bu maça hazırlandık. Hocamızın taktiklerini yerine getirip, saha içinde mücadele ettiğimizde deplasmandan galibiyetle döneceğimizi düşünüyorum." dedi.
Sercan Yıldırım, rakiplerinden çekinmediklerini de ifade ederek, " Onların da 1 puanı var. Galibiyet için saldıracaklar. Biz de iyi oyun ve mücadeleyle maçı kazanacağımızı düşünüyorum. En büyük hediye inşallah taraftarlarımıza olacak. Taraftarımıza bayram hediyesi vermek istiyoruz. İnşallah kazanırız." diye görüş belirtti.
Yeşil-beyazlıların yeni transferlerinden Del Valle de Kadıköy'de iki takım açısından da zor bir maç olacağını kaydetti.
Fenerbahçe maçına çok çalıştıklarını dile getiren Del Valle, "Tüm yaptığımız çalışmalar galibiyeti getirmek için. Taraftarlarımızı dini günde daha da mutlu edebilmek bizim için çok güzel olacak. Umarım bunu başarabiliriz. Kazanma parolasıyla yola çıkıyoruz. İnşallah kazanıp Bursa'ya döneriz." ifadelerini kullandı.
- 10 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:44
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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