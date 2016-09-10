 Bursaspor, F.Bahçe'ye kilitlendi – Fotomaç – 10 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    , F.Bahçe'ye kilitlendi

    Bursaspor, F.Bahçe'ye kilitlendi

    Bursasporlu futbolcular Sercan Yıldırım ve Yonathan Del Valle, Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 3. haftasında yarın akşam deplasmanda oynayacakları maçı için umutlu konuştu.

    Yeşil-beyazlıların golcü oyuncusu Sercan Yıldırım, Özlüce Tesisleri'nden İstanbul'a hareket öncesi yaptığı açıklamada, maçının önemini çok iyi bildiklerini söyledi.

    Bursa'ya galibiyetle dönmek istediklerini vurgulayan Sercan Yıldırım, "Önemli bir maça çıkacağız. Geçen hafta kaybetmiştik. O maçın üzüntüsünü unutup bu maça hazırlandık. Hocamızın taktiklerini yerine getirip, saha içinde mücadele ettiğimizde deplasmandan galibiyetle döneceğimizi düşünüyorum." dedi.

    Sercan Yıldırım, rakiplerinden çekinmediklerini de ifade ederek, " Onların da 1 puanı var. Galibiyet için saldıracaklar. Biz de iyi oyun ve mücadeleyle maçı kazanacağımızı düşünüyorum. En büyük hediye inşallah taraftarlarımıza olacak. Taraftarımıza bayram hediyesi vermek istiyoruz. İnşallah kazanırız." diye görüş belirtti.

    Yeşil-beyazlıların yeni transferlerinden Del Valle de Kadıköy'de iki takım açısından da zor bir maç olacağını kaydetti.

    maçına çok çalıştıklarını dile getiren Del Valle, "Tüm yaptığımız çalışmalar galibiyeti getirmek için. Taraftarlarımızı dini günde daha da mutlu edebilmek bizim için çok güzel olacak. Umarım bunu başarabiliriz. Kazanma parolasıyla yola çıkıyoruz. İnşallah kazanıp Bursa'ya döneriz." ifadelerini kullandı.

    1. 10 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:44
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