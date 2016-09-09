 Joshua bileniyor – Fotomaç – 09 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Joshua bileniyor

    Joshua bileniyor

    F.Bahçe maçının önemini bildiğini belirten , “Gol atmalıyım” dedi

    'da, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun maçında 11'de sahaya sürmeyi düşündüğü , oldukça iddialı. Al Ittıhad'la yapılan hazırlık karşılaşmalarında iyi bir performans gösteren Hollandalı oyuncu, "'a kısa sürede hayran kaldım. maçının önemini biliyoruz. Bu maçta gol atmak istiyorum" dedi. Teknik patron Hamzaoğlu ise her iki kanatta da oynayan Joshua John'un takım arkadaşlarıyla uyum sorununu her geçen gün çözdüğünü ifade etti.
    1. 09 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 22:40
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