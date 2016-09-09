Joshua bileniyor
F.Bahçe maçının önemini bildiğini belirten Joshua John, “Gol atmalıyım” dedi
Bursaspor'da, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun Fenerbahçe maçında 11'de sahaya sürmeyi düşündüğü Joshua John, oldukça iddialı. Al Ittıhad'la yapılan hazırlık karşılaşmalarında iyi bir performans gösteren Hollandalı oyuncu, "Bursaspor'a kısa sürede hayran kaldım. Fenerbahçe maçının önemini biliyoruz. Bu maçta gol atmak istiyorum" dedi. Teknik patron Hamzaoğlu ise her iki kanatta da oynayan Joshua John'un takım arkadaşlarıyla uyum sorununu her geçen gün çözdüğünü ifade etti.
- 09 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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