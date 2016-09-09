İstifamı düşünmüyorum
“Taraftarın tepkisi beni üzdü. Bırakmayı istedim ama yönetim izin vermedi. Tribünlerden destek istiyoruz”
FATY VE JOHN'U HAZIRLADI
Başakşehir maçında ikinci yarıda oyuna dahil olan ve Arap ekibi Al-Ittihad ile oynanan hazırlık maçında da 90 dakika sahada kalan Joshua John'un da Fenerbahçe karşılaşmasına 11'de başlaması bekleniyor. Sakatlığı geçen Tomas Sivok'un da bu karşılaşmada forma giyme ihtimali çok yüksek.
TİMSAH'IN 2393 GÜNLÜK ÖZLEMİ
Bursaspor, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe'yi ligde 2 bin 393 gün sonra mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Spor Toto Süper Lig'in 2016-2017 sezonuna Adanaspor galibiyetiyle başlayan yeşil-beyazlı ekip, ardından sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertli rakibini Süper Lig'de en son şampiyonluk yaşadığı 2009-2010 sezonunda mağlup etmeyi başaran Timsah, o sezonun ardından oynadığı 12 lig maçında da 3 puana uzanamadı
- 09 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:18
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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