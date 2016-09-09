 İstifamı düşünmüyorum – Fotomaç – 09 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    İstifamı düşünmüyorum

    İstifamı düşünmüyorum

    “Taraftarın tepkisi beni üzdü. Bırakmayı istedim ama yönetim izin vermedi. Tribünlerden destek istiyoruz”

    Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Başakşehir maçı sonrası ufak çaplı bir kriz yaşadıklarını itiraf etti. Hamzaoğlu, "Yenilgiyi beklemiyorduk. Sorumluluk benim. Ancak taraftarın tepkisi beni üzdü. Henüz ikinci haftadayız. Takıma destek lazım. Görevi bırakmak istedim ama yönetim istifa etmemi istemedi. Çok başarılı olabiliriz. Yeter ki tribünler destek versin. Fenerbahçe maçını kazanmak çok önemli" diye konuştu. Başakşehir maçında beklenen performansın altında kalan tecrübeli oyuncu Bilal Kısa'yı F.Bahçe maçında yedek kulübesine çekmesi beklenen Hamzaoğlu'nun, Ricardo Faty'yi sahaya sürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

    FATY VE JOHN'U HAZIRLADI
    Başakşehir maçında ikinci yarıda oyuna dahil olan ve Arap ekibi Al-Ittihad ile oynanan hazırlık maçında da 90 dakika sahada kalan Joshua John'un da Fenerbahçe karşılaşmasına 11'de başlaması bekleniyor. Sakatlığı geçen Tomas Sivok'un da bu karşılaşmada forma giyme ihtimali çok yüksek.

    TİMSAH'IN 2393 GÜNLÜK ÖZLEMİ
    , Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaşacağı 'yi ligde 2 bin 393 gün sonra mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Toto Süper Lig'in 2016-2017 sezonuna Adanaspor galibiyetiyle başlayan yeşil-beyazlı ekip, ardından sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertli rakibini Süper Lig'de en son şampiyonluk yaşadığı 2009-2010 sezonunda mağlup etmeyi başaran Timsah, o sezonun ardından oynadığı 12 lig maçında da 3 puana uzanamadı
    1. 09 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:18
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