İstifamı düşünmüyorum
“Taraftarın tepkisi beni üzdü. Bırakmayı istedim ama yönetim izin vermedi. Tribünlerden destek istiyoruz”
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Başakşehir maçı sonrası ufak çaplı bir kriz yaşadıklarını itiraf etti. Hamzaoğlu, "Yenilgiyi beklemiyorduk. Sorumluluk benim. Ancak taraftarın tepkisi beni üzdü. Henüz ikinci haftadayız. Takıma destek lazım. Görevi bırakmak istedim ama yönetim istifa etmemi istemedi. Çok başarılı olabiliriz. Yeter ki tribünler destek versin. Fenerbahçe maçını kazanmak çok önemli" diye konuştu. Başakşehir maçında beklenen performansın altında kalan tecrübeli oyuncu Bilal Kısa'yı F.Bahçe maçında yedek kulübesine çekmesi beklenen Hamzaoğlu'nun, Ricardo Faty'yi sahaya sürmesine kesin gözüyle bakılıyor.
FATY VE JOHN'U HAZIRLADI
Başakşehir maçında ikinci yarıda oyuna dahil olan ve Arap ekibi Al-Ittihad ile oynanan hazırlık maçında da 90 dakika sahada kalan Joshua John'un da Fenerbahçe karşılaşmasına 11'de başlaması bekleniyor. Sakatlığı geçen Tomas Sivok'un da bu karşılaşmada forma giyme ihtimali çok yüksek.
TİMSAH'IN 2393 GÜNLÜK ÖZLEMİ
Bursaspor, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe'yi ligde 2 bin 393 gün sonra mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Spor Toto Süper Lig'in 2016-2017 sezonuna Adanaspor galibiyetiyle başlayan yeşil-beyazlı ekip, ardından sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertli rakibini Süper Lig'de en son şampiyonluk yaşadığı 2009-2010 sezonunda mağlup etmeyi başaran Timsah, o sezonun ardından oynadığı 12 lig maçında da 3 puana uzanamadı
FATY VE JOHN'U HAZIRLADI
Başakşehir maçında ikinci yarıda oyuna dahil olan ve Arap ekibi Al-Ittihad ile oynanan hazırlık maçında da 90 dakika sahada kalan Joshua John'un da Fenerbahçe karşılaşmasına 11'de başlaması bekleniyor. Sakatlığı geçen Tomas Sivok'un da bu karşılaşmada forma giyme ihtimali çok yüksek.
TİMSAH'IN 2393 GÜNLÜK ÖZLEMİ
Bursaspor, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe'yi ligde 2 bin 393 gün sonra mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Spor Toto Süper Lig'in 2016-2017 sezonuna Adanaspor galibiyetiyle başlayan yeşil-beyazlı ekip, ardından sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertli rakibini Süper Lig'de en son şampiyonluk yaşadığı 2009-2010 sezonunda mağlup etmeyi başaran Timsah, o sezonun ardından oynadığı 12 lig maçında da 3 puana uzanamadı
- 09 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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