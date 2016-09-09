"Biz de güçlü bir takımız"
Bursaspor Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, pazar günü karşılaşacakları Fenerbahçe maçına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Fenerbahçe’nin gücü ortada ama biz de güçlü bir takımız. Taraftarlarımıza bayram sevinci yaşatmak istiyoruz” dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kendi sahasında karşılaştığı Başakşehir maçında alınan mağlubiyetin ardından taraftarlardan tepki alan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe maçı ile birlikte çıkışa geçeceklerine inanıyor.
İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Başakşehir maçının ikinci yarısı ve milli maç arasında oynadığımız hazırlık maçlarında takımımızın performansı bizleri memnun etti. Zamana ihtiyacımız olduğunu her zaman söylüyorum. Bu takım daha fazla bir arada oynadıkça daha iyi sonuçlar elde edecektir. Fenerbahçe ile zorlu bir maça çıkacağız. Hazırlıklarımız sürüyor. Fenerbahçe'nin gücü ortada ama biz de güçlü bir takımız. İlerleyen dönemlerde çok daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyoruz" dedi.
"Taraftarlarımıza bayram sevinci yaşatmak istiyoruz"
Bursaspor'un Fenerbahçe'ye karşı ligde 12 maçtır kazanamadığının hatırlatılması üzerine Hamzaoğlu, "Bu durum bize bir baskı oluşturmuyor. Daha önceki oynanan maçlarda başka oyuncular forma giydi. Şimdi farklı bir takımız. İstanbul'dan galibiyetle dönerek taraftarlarımıza bayram sevinci yaşatmak istiyoruz. Fenerbahçe maçının ardından da Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında alacağımız güzel sonuçlarla bir seri yakalamak istiyoruz" diye konuştu.
Hamzaoğlu'nun Fenerbahçe'ye karşı 7 maçta 1 galibiyeti var
Öte yandan deneyimli çalıştırıcı, Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve Bursaspor'un başında Fenerbahçe'ye karşı daha önce 7 kez sınav verdi. Bu karşılaşmalarda 4 yenilgi alan Hamzaoğlu, yalnızca 2013-2014 sezonunda Akhisar Belediyespor'u çalıştırdığı dönemde sarı-lacivertlilere karşı 3-1'lik skorla galibiyet elde etmişti.
İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Başakşehir maçının ikinci yarısı ve milli maç arasında oynadığımız hazırlık maçlarında takımımızın performansı bizleri memnun etti. Zamana ihtiyacımız olduğunu her zaman söylüyorum. Bu takım daha fazla bir arada oynadıkça daha iyi sonuçlar elde edecektir. Fenerbahçe ile zorlu bir maça çıkacağız. Hazırlıklarımız sürüyor. Fenerbahçe'nin gücü ortada ama biz de güçlü bir takımız. İlerleyen dönemlerde çok daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyoruz" dedi.
"Taraftarlarımıza bayram sevinci yaşatmak istiyoruz"
Bursaspor'un Fenerbahçe'ye karşı ligde 12 maçtır kazanamadığının hatırlatılması üzerine Hamzaoğlu, "Bu durum bize bir baskı oluşturmuyor. Daha önceki oynanan maçlarda başka oyuncular forma giydi. Şimdi farklı bir takımız. İstanbul'dan galibiyetle dönerek taraftarlarımıza bayram sevinci yaşatmak istiyoruz. Fenerbahçe maçının ardından da Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında alacağımız güzel sonuçlarla bir seri yakalamak istiyoruz" diye konuştu.
Hamzaoğlu'nun Fenerbahçe'ye karşı 7 maçta 1 galibiyeti var
Öte yandan deneyimli çalıştırıcı, Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve Bursaspor'un başında Fenerbahçe'ye karşı daha önce 7 kez sınav verdi. Bu karşılaşmalarda 4 yenilgi alan Hamzaoğlu, yalnızca 2013-2014 sezonunda Akhisar Belediyespor'u çalıştırdığı dönemde sarı-lacivertlilere karşı 3-1'lik skorla galibiyet elde etmişti.
- 09 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 09:40
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
"Biz de güçlü bir takımız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.