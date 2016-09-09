"Biz de güçlü bir takımız"
Bursaspor Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, pazar günü karşılaşacakları Fenerbahçe maçına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Fenerbahçe’nin gücü ortada ama biz de güçlü bir takımız. Taraftarlarımıza bayram sevinci yaşatmak istiyoruz” dedi.
İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Başakşehir maçının ikinci yarısı ve milli maç arasında oynadığımız hazırlık maçlarında takımımızın performansı bizleri memnun etti. Zamana ihtiyacımız olduğunu her zaman söylüyorum. Bu takım daha fazla bir arada oynadıkça daha iyi sonuçlar elde edecektir. Fenerbahçe ile zorlu bir maça çıkacağız. Hazırlıklarımız sürüyor. Fenerbahçe'nin gücü ortada ama biz de güçlü bir takımız. İlerleyen dönemlerde çok daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyoruz" dedi.
"Taraftarlarımıza bayram sevinci yaşatmak istiyoruz"
Bursaspor'un Fenerbahçe'ye karşı ligde 12 maçtır kazanamadığının hatırlatılması üzerine Hamzaoğlu, "Bu durum bize bir baskı oluşturmuyor. Daha önceki oynanan maçlarda başka oyuncular forma giydi. Şimdi farklı bir takımız. İstanbul'dan galibiyetle dönerek taraftarlarımıza bayram sevinci yaşatmak istiyoruz. Fenerbahçe maçının ardından da Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında alacağımız güzel sonuçlarla bir seri yakalamak istiyoruz" diye konuştu.
Hamzaoğlu'nun Fenerbahçe'ye karşı 7 maçta 1 galibiyeti var
Öte yandan deneyimli çalıştırıcı, Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve Bursaspor'un başında Fenerbahçe'ye karşı daha önce 7 kez sınav verdi. Bu karşılaşmalarda 4 yenilgi alan Hamzaoğlu, yalnızca 2013-2014 sezonunda Akhisar Belediyespor'u çalıştırdığı dönemde sarı-lacivertlilere karşı 3-1'lik skorla galibiyet elde etmişti.
- 09 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 09:40
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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