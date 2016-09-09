"Biz de güçlü bir takımız"









Bursaspor Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, pazar günü karşılaşacakları Fenerbahçe maçına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Fenerbahçe’nin gücü ortada ama biz de güçlü bir takımız. Taraftarlarımıza bayram sevinci yaşatmak istiyoruz” dedi.



İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Başakşehir maçının ikinci yarısı ve milli maç arasında oynadığımız hazırlık maçlarında takımımızın performansı bizleri memnun etti. Zamana ihtiyacımız olduğunu her zaman söylüyorum. Bu takım daha fazla bir arada oynadıkça daha iyi sonuçlar elde edecektir. Fenerbahçe ile zorlu bir maça çıkacağız. Hazırlıklarımız sürüyor. Fenerbahçe'nin gücü ortada ama biz de güçlü bir takımız. İlerleyen dönemlerde çok daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyoruz" dedi.



"Taraftarlarımıza bayram sevinci yaşatmak istiyoruz"





Hamzaoğlu'nun Fenerbahçe'ye karşı 7 maçta 1 galibiyeti var

Öte yandan deneyimli çalıştırıcı, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kendi sahasında karşılaştığı Başakşehir maçında alınan mağlubiyetin ardından taraftarlardan tepki alan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe maçı ile birlikte çıkışa geçeceklerine inanıyor.İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Başakşehir maçının ikinci yarısı ve milli maç arasında oynadığımız hazırlık maçlarında takımımızın performansı bizleri memnun etti. Zamana ihtiyacımız olduğunu her zaman söylüyorum. Bu takım daha fazla bir arada oynadıkça daha iyi sonuçlar elde edecektir. Fenerbahçe ile zorlu bir maça çıkacağız. Hazırlıklarımız sürüyor. Fenerbahçe'nin gücü ortada ama biz de güçlü bir takımız. İlerleyen dönemlerde çok daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyoruz" dedi."Taraftarlarımıza bayram sevinci yaşatmak istiyoruz" Bursaspor 'un Fenerbahçe'ye karşı ligde 12 maçtır kazanamadığının hatırlatılması üzerine Hamzaoğlu, "Bu durum bize bir baskı oluşturmuyor. Daha önceki oynanan maçlarda başka oyuncular forma giydi. Şimdi farklı bir takımız. İstanbul'dan galibiyetle dönerek taraftarlarımıza bayram sevinci yaşatmak istiyoruz. Fenerbahçe maçının ardından da Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında alacağımız güzel sonuçlarla bir seri yakalamak istiyoruz" diye konuştu.Hamzaoğlu'nun Fenerbahçe'ye karşı 7 maçta 1 galibiyeti varÖte yandan deneyimli çalıştırıcı, Akhisar Belediyespor , Galatasaray ve Bursaspor 'un başında Fenerbahçe'ye karşı daha önce 7 kez sınav verdi. Bu karşılaşmalarda 4 yenilgi alan Hamzaoğlu, yalnızca 2013-2014 sezonunda Akhisar Belediyespor'u çalıştırdığı dönemde sarı-lacivertlilere karşı 3-1'lik skorla galibiyet elde etmişti. 09 Eylül 2016, Cuma Güncelleme: 09:40 Etiketler: Bursaspor, Fenerbahçe, Akhisar Belediyespor, Fenerbahçe, Bursaspor