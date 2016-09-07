 Bursaspor’dan gollü prova: 5-1 – Fotomaç – 07 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    ’dan gollü prova: 5-1

    Bursaspor’dan gollü prova: 5-1
    , Suudi Arabistan'ın El-Ittihad takımıyla oynadığı hazırlık maçını 5-1 kazandı. Özlüce Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısını Batalla (5), Faty (10) ve Kubilay'ın (23) golleriyle 3-0 önde kapayan , ikinci yarıda Aziz (48) ve İsmail Can (76) ile farka gitti. El-İttihad'ın golü Kamel'den geldi.
    1. 07 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:52
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