Bursaspor’dan gollü prova: 5-1
Bursaspor, Suudi Arabistan'ın El-Ittihad takımıyla oynadığı hazırlık maçını 5-1 kazandı. Özlüce Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısını Batalla (5), Faty (10) ve Kubilay'ın (23) golleriyle 3-0 önde kapayan Bursaspor, ikinci yarıda Aziz (48) ve İsmail Can (76) ile farka gitti. El-İttihad'ın golü Kamel'den geldi.
- 07 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
Bursaspor’dan gollü prova: 5-1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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