 Bursaspor Fener'e bileniyor – Fotomaç – 07 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Fener'e bileniyor

    Bursaspor Fener'e bileniyor

    , Toto Süper Lig'in 3. haftasında ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda, dün El Ittihad-Jeddah ile oynanan hazırlık maçında 45 dakikadan fazla süre forma giyen futbolcular, koşuların ardından kondisyon salonunda çalışmalar yaptı.

    Diğer oyuncuların, ısınma koşularıyla başladığı antrenman, kontrol pas oyunu ve yarı sahadaki çift kale maçla sona erdi.

    Sakatlığı bulunan Deniz Yılmaz salonda çalıştı. Sakatlığının tedavisi tamamlanan Furkan Özçal ise takımla antrenmana katıldı.

    yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 07 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:55
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