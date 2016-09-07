Bursaspor Fener'e bileniyor
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda, dün El Ittihad-Jeddah ile oynanan hazırlık maçında 45 dakikadan fazla süre forma giyen futbolcular, koşuların ardından kondisyon salonunda çalışmalar yaptı.
Diğer oyuncuların, ısınma koşularıyla başladığı antrenman, kontrol pas oyunu ve yarı sahadaki çift kale maçla sona erdi.
Sakatlığı bulunan Deniz Yılmaz salonda çalıştı. Sakatlığının tedavisi tamamlanan Furkan Özçal ise takımla antrenmana katıldı.
Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 07 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:55
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
Bursaspor Fener'e bileniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.