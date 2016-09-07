Bursaspor Fener'e bileniyor
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda, dün El Ittihad-Jeddah ile oynanan hazırlık maçında 45 dakikadan fazla süre forma giyen futbolcular, koşuların ardından kondisyon salonunda çalışmalar yaptı.
Diğer oyuncuların, ısınma koşularıyla başladığı antrenman, kontrol pas oyunu ve yarı sahadaki çift kale maçla sona erdi.
Sakatlığı bulunan Deniz Yılmaz salonda çalıştı. Sakatlığının tedavisi tamamlanan Furkan Özçal ise takımla antrenmana katıldı.
Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 07 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:55
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Bursaspor Fener'e bileniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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