 Fener provası – Fotomaç – 06 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Fener provası

    Fener provası
    bugün Suudi Arabistan takımlarından Al Ittihad Jeddah takımıyla hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Cumartesi günü hazırlık maçında Balıkesirspor'u genç oyuncularıyla 3-1 yenen Bursaspor'un, Al-Itttihad Jeddah karşılaşması Timsah Arena'da saat 19.00'da başlayacak. Timsah, F.Bahçe maçının provasını yapacak.
    1. 06 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:37
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