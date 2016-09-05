 Bursaspor'un rakibi Al-Ittihad – Fotomaç – 05 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    'un rakibi Al-Ittihad

    Bursaspor'un rakibi Al-Ittihad

    yarın Suudi Arabistan takımlarından Al Ittihad Jeddah takımıyla hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

    Cumartesi günü hazırlık maçında 'u genç oyuncularıyla 3-1 yenen 'un, Al-Itttihad Jeddah karşılaşması Timsah Arena'da saat 19.00'da başlayacak. Kulübü alt tribünü seyirci girişine açacak ve maç için ücret alınmayacak.
    1. 05 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:56
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