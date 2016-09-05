Bursaspor'un rakibi Al-Ittihad
Bursaspor yarın Suudi Arabistan takımlarından Al Ittihad Jeddah takımıyla hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Cumartesi günü hazırlık maçında Balıkesirspor'u genç oyuncularıyla 3-1 yenen Bursaspor'un, Al-Itttihad Jeddah karşılaşması Timsah Arena'da saat 19.00'da başlayacak. Bursaspor Kulübü alt tribünü seyirci girişine açacak ve maç için ücret alınmayacak.
- 05 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 10:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Bursaspor'un rakibi Al-Ittihad haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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