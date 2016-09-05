 Bursaspor'da F.Bahçe mesaisi – Fotomaç – 05 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    'da F.Bahçe mesaisi

    Bursaspor'da F.Bahçe mesaisi

    Bursapspor bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla maçı hazırlıklarını sürdürdü

    , Toto Süper Lig'in 3.haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıkları, 1 günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.
    Takım halinde yapılan ısınma koşularıyla başlayan antrenman 6'ya 3 kontrol pas oyunu ile devam etti. Yeşil beyazlılar daha sonra kanat organizasyonu çalıştı. Son bölümde ise taktik çalışma yapıldı. Sakatlıkları bulunan Deniz Yılmaz ve Furkan Özçal takımda ayrı çalışırken, Serdar Kurtuluş ise antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

    FURKAN'A DOĞUM GÜNÜ
    Orta saha oyuncusu Furkan Özçal'ın doğum günü antrenman öncesinde saha kenarından kutlandı. 26'ncı yaş gününü takım arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Furkan Özçal'a pastasının ilk dilimini kaptan Pablo Martin Batalla verdi.
    1. 05 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:59
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