Bursaspor'da F.Bahçe mesaisi
Bursapspor bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 3.haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıkları, 1 günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.
Takım halinde yapılan ısınma koşularıyla başlayan antrenman 6'ya 3 kontrol pas oyunu ile devam etti. Yeşil beyazlılar daha sonra kanat organizasyonu çalıştı. Son bölümde ise taktik çalışma yapıldı. Sakatlıkları bulunan Deniz Yılmaz ve Furkan Özçal takımda ayrı çalışırken, Serdar Kurtuluş ise antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.
FURKAN'A DOĞUM GÜNÜ
Orta saha oyuncusu Furkan Özçal'ın doğum günü antrenman öncesinde saha kenarından kutlandı. 26'ncı yaş gününü takım arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Furkan Özçal'a pastasının ilk dilimini kaptan Pablo Martin Batalla verdi.
Takım halinde yapılan ısınma koşularıyla başlayan antrenman 6'ya 3 kontrol pas oyunu ile devam etti. Yeşil beyazlılar daha sonra kanat organizasyonu çalıştı. Son bölümde ise taktik çalışma yapıldı. Sakatlıkları bulunan Deniz Yılmaz ve Furkan Özçal takımda ayrı çalışırken, Serdar Kurtuluş ise antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.
FURKAN'A DOĞUM GÜNÜ
Orta saha oyuncusu Furkan Özçal'ın doğum günü antrenman öncesinde saha kenarından kutlandı. 26'ncı yaş gününü takım arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Furkan Özçal'a pastasının ilk dilimini kaptan Pablo Martin Batalla verdi.
- 05 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Bursaspor'da F.Bahçe mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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