“Fenerbahçe’yi göz ardı edemeyiz”
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, F.Bahçe maçında büyük ölçüde rotasyona gitmeyeceklerini belirterek, “Rakip Fenerbahçe ve onları da tamamen göz ardı edemeyiz. İyi bir sonuçla dönmek istiyoruz” dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada dün Özlüce Tesisleri'nde karşılaştığı Balıkesirspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmayı değerlendiren Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, "Fenerbahçe maçı öncesi mili maç arasında bir maç yapmayı düşünüyorduk ama iki maç yapacağız. Bu bizim açımızdan daha iyi oldu. Çünkü maç eksiği olan arkadaşlar daha uzun süre değerlendirme şansımız oldu. İyi bir prova oldu. Balıkesirspor'a teşekkür ederim. Statta maçımız var. O karşılaşmada Fenerbahçe maçına yakın bir kadroyu sahaya süreceğim. Daha sonra deplasmana gideceğiz. İnşallah oradan iyi bir sonuç ve iyi bir oyunla dönersek işimiz daha kolaylaşacak. Bu maçta çok büyük ölçüde rotasyon olmayacak ama rakip Fenerbahçe onları da tamamen göz ardı edemeyiz" dedi.
- 04 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 12:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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