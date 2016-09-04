 “Fenerbahçe’yi göz ardı edemeyiz” – Fotomaç – 04 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    ’yi göz ardı edemeyiz”

    “Fenerbahçe’yi göz ardı edemeyiz”

    Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, F.Bahçe maçında büyük ölçüde rotasyona gitmeyeceklerini belirterek, “Rakip ve onları da tamamen göz ardı edemeyiz. İyi bir sonuçla dönmek istiyoruz” dedi.

    Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , milli maçlar sebebiyle lige verilen arada dün Özlüce Tesisleri'nde karşılaştığı 'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmayı değerlendiren Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, " maçı öncesi mili maç arasında bir maç yapmayı düşünüyorduk ama iki maç yapacağız. Bu bizim açımızdan daha iyi oldu. Çünkü maç eksiği olan arkadaşlar daha uzun süre değerlendirme şansımız oldu. İyi bir prova oldu. Balıkesirspor'a teşekkür ederim. Statta maçımız var. O karşılaşmada Fenerbahçe maçına yakın bir kadroyu sahaya süreceğim. Daha sonra deplasmana gideceğiz. İnşallah oradan iyi bir sonuç ve iyi bir oyunla dönersek işimiz daha kolaylaşacak. Bu maçta çok büyük ölçüde rotasyon olmayacak ama rakip Fenerbahçe onları da tamamen göz ardı edemeyiz" dedi.
    1. 04 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 12:02
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