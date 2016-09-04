 Bursaspor’da Sivok sevinci – Fotomaç – 04 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    ’da Sivok sevinci

    Bursaspor’da Sivok sevinci

    ’da sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Çek oyuncu Tomas Sivok’un ligin 3. haftasında oynanacak maçına yetiştirilebileceği öğrenildi.

    Toto Süper Lig'in ilk haftasında Adanaspor'u 2-1'lik skorla mağlup eden yeşil-beyazlılar, 2. hafta mücadelesinde ise sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 2-0'lık skorla boyun eğmişti. İki karşılaşmada da sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Çek defans oyuncusu Tomas Sivok'un ligin 3. haftasında oynanacak maçına yetişme ihtimalinin bulunduğu bildirildi.

    " maçına yetiştirmeye çalışacağız"
    Sivok'un fiziksel olarak eksiği olduğunu ifade eden Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Sivok Fenerbahçe maçına yetişebilir. Ona salı günü Al-Ittihad ile oynayacağımız hazırlık maçında daha çok şans vereceğim. Fizik olarak antrenman eksiği var ancak çok çalışıyor. Fenerbahçe maçına yetiştirmeye çalışacağız" dedi.

    Deniz Yılmaz, Fenerbahçe'ye karşı yok
    Sakatlığı süren isimlerden golcü oyuncu Deniz Yılmaz ise ağrılarının zaman zaman arttığını, oynamak için sabırsızlandığı ancak Fenerbahçe maçına yetişme ihtimalinin zor olduğunu kaydetti.

    1. 04 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 13:14
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