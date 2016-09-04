Bursaspor’da Sivok sevinci
Bursaspor’da sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Çek oyuncu Tomas Sivok’un ligin 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçına yetiştirilebileceği öğrenildi.
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Adanaspor'u 2-1'lik skorla mağlup eden yeşil-beyazlılar, 2. hafta mücadelesinde ise sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 2-0'lık skorla boyun eğmişti. İki karşılaşmada da sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Çek defans oyuncusu Tomas Sivok'un ligin 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçına yetişme ihtimalinin bulunduğu bildirildi.
"Fenerbahçe maçına yetiştirmeye çalışacağız"
Sivok'un fiziksel olarak eksiği olduğunu ifade eden Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Sivok Fenerbahçe maçına yetişebilir. Ona salı günü Al-Ittihad ile oynayacağımız hazırlık maçında daha çok şans vereceğim. Fizik olarak antrenman eksiği var ancak çok çalışıyor. Fenerbahçe maçına yetiştirmeye çalışacağız" dedi.
Deniz Yılmaz, Fenerbahçe'ye karşı yok
Sakatlığı süren isimlerden golcü oyuncu Deniz Yılmaz ise ağrılarının zaman zaman arttığını, oynamak için sabırsızlandığı ancak Fenerbahçe maçına yetişme ihtimalinin zor olduğunu kaydetti.
"Fenerbahçe maçına yetiştirmeye çalışacağız"
Sivok'un fiziksel olarak eksiği olduğunu ifade eden Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Sivok Fenerbahçe maçına yetişebilir. Ona salı günü Al-Ittihad ile oynayacağımız hazırlık maçında daha çok şans vereceğim. Fizik olarak antrenman eksiği var ancak çok çalışıyor. Fenerbahçe maçına yetiştirmeye çalışacağız" dedi.
Deniz Yılmaz, Fenerbahçe'ye karşı yok
Sakatlığı süren isimlerden golcü oyuncu Deniz Yılmaz ise ağrılarının zaman zaman arttığını, oynamak için sabırsızlandığı ancak Fenerbahçe maçına yetişme ihtimalinin zor olduğunu kaydetti.
- 04 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 13:14
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Bursaspor’da Sivok sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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